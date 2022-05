7 melhores séries da atualidade para ver hoje na Netflix

Ozark (2017), Bill Dubuque e Mark Williams

Tina Rowden / Netflix

Marty Byrde é um consultor financeiro e um dos lavadores de dinheiro mais bem-sucedidos do país. Quando um trabalho para um traficante do cartel mexicano dá errado, ele tem de consertar as coisas pela segurança de sua família. Então, Marty leva sua esposa, Wendy, e seus dois filhos adolescentes, Charlotte e Jonah, de Chicago para uma pequena cidade no interior do Missoouri, chamada Ozarks. Eles terão de ficar lá por cinco anos até conseguir deixar o crime irrastreável.