9 filmes da Netflix para assistir neste final de semana e mudar a forma de encarar a vida

Na Bíblia diz que se conhecermos a verdade, ela nos libertará. Se conhecermos as verdades dos outros, é muito possível e provável que nos sentiremos muito mais livres. Quantas vezes não interpretamos um comportamento de outra pessoa por meio da nossa própria vivência e erramos. Somente estando na pele do outro, somos capazes de entender suas reações e motivações. A beleza do cinema é poder nos transportar exatamente para a vida de pessoas. Sejam eles fictícios ou reais, os protagonistas nos convidam a olhar o mundo sob seu ângulo, a sentir as emoções do seu coração, a experimentar a vida de seu corpo. Se você acredita que precisa abrir os olhos para novos universos, a Revista Bula te convida a enxergar a vida pelos olhos dos personagens dessas produções disponíveis no streaming. Destaques para “Gatora Estranha”, de 2021, de Umesh Bist; “Milagre Azul”, de 2021, de Julio Quintana; e “Era Uma Vez Um Sonho”, de 2021, de Ron Howard. Os títulos da Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Garota Estranha (2021), Umesh Bist Ketan Mehta / Netflix Sandhya é uma jovem viúva que perdeu o marido apenas cinco meses após o casamento. Incapaz de sentir a dor do luto por um homem praticamente estranho, já que o casamento fora arranjado e os dois haviam se conhecido apenas no dia da cerimônia, Sandhya passa a ser malvista pelos parentes do marido. Quando a família do falecido descobre uma herança inesperada destinada à Sandhya, eles irão disputar o dinheiro.

Milagre Azul (2021), Julio Quintana Carlos Rodriguez / Netflix Baseado em uma história real, “Milagre Azul” conta a história da Casa Hogar, um orfanato que está à beira da falência. O dono do abrigo, Omar, se inscreve em um campeonato de pesca para tentar impedir que o governo feche o local. Na companhia do capitão do barco, Wade, e três crianças, o tutor sai em uma aventura em alto mar, com poucas chances de sucesso, para salvar o futuro da Casa Hogar.

Era uma Vez um Sonho (2020), de Ron Howard Lacey Terrell / Netflix Inspirado na autobiografia de J. D. Vance, o enredo conta a história de J.D., um promissor estudante de Direito em Yale. Após a mãe sofrer overdose por drogas, ele retorna para sua cidade natal para tentar ajudar a família. De volta em casa, tem de confrontar as memórias do passado de pobreza e ausência de estrutura emocional familiar, além de perdoar a mãe narcisista, que parece desdenhar suas conquistas.

Se algo acontecer… Te amo (2020), Michael Govier e Will McCormack Foto: Divulgação / Netflix Curta-metragem de 13 minutos, que narra o drama de um casal após a perda da filha. Um mergulho em um abismo de emoções, que traz à tona lembranças alegres e, ao mesmo tempo, dolorosas demais para serem encaradas. Como superar uma tragédia tão grande? Como reconstruir as pontes que se desfizeram? Como colar os cacos de um relacionamento quebrado pela partida de um filho?

Dois Papas (2019), Fernando Meirelles Peter Mountain / Netflix O desiludido cardeal Bergoglio, anos após a eleição de Bento XVI como papa, decide entregar sua renúncia. Ele se encontra com o papa em Roma e é levado para sua casa de verão, onde Bento XVI evita falar da renúncia de Bergoglio. Em vez disso, eles caminham pelos jardins discutindo os pensamentos de Bergoglio sobre questões como casamento entre pessoas do mesmo sexo, celibato para o clero, punições para padres culpados de abuso sexual, dentre outros. Seus posicionamentos divergem, exceto por um terreno comum: a forma como se comunicam com Deus e recebem seu chamado.

Viver Duas Vezes (2019), Maria Ripoll Natxo Martínez Hermoso / Netflix Diagnosticado com Alzheimer, o ex-professor de matemática, Emilio, se muda para a casa da filha, Julia, para que esteja sob os cuidados da família. Após um episódio de esquecimento durante um jantar, ele e a neta decidem embarcar em uma aventura para procurar por Margarita, seu primeiro amor. Ao serem interceptados pela filha e o genro no meio do caminho, Emilio esclarece que deseja ver Margarita uma última vez antes de esquecê-la completamente. Toda a família decide pegar a estrada para realizar o desejo de Emilio.

Perfeita Pra Você (2018), Stephanie Laing Linda Kallerus / Netflix Abby e Sam se conhecem desde crianças e estão juntos há muitos anos. Após ser diagnosticada com um câncer terminal, Abby inicia a missão de encontrar uma companheira para substituí-la à altura. Com ajuda de seus amigos do grupo de apoio aos pacientes com câncer, Abby ainda irá traçar o caminho de aceitação para o que o destino lhe reserva.