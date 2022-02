12 filmes magníficos para assistir na Netflix e deixar 2022 mais leve

O mundo mudou muito nos últimos anos e a pandemia, com toda certeza, deu uma acelerada no processo. Uma prova disso é que grande parte das atividades passaram a não necessitar mais de espaços físicos para serem realizadas. Reuniões, aulas, entrevistas, audiências, vendas… até mesmo o lazer migrou para ambientes virtuais. Pessoas compram carros que só existem dentro dos computadores, constroem casa e fazem compras em jogos on-line. As sessões de cinema e as videolocadoras foram levadas para o streaming e pessoas do mundo todo esperam por uma estreia simultânea na plataforma da Netflix. O mundo foi levado para as telas dos computadores. Apesar dos filmes terem seguido o mesmo caminho, eles mantêm um pouco da leveza que toda essa tecnologia nos forçou a aceitar. A Revista Bula traz algumas produções para você não perder. Destaques para “A Noite do Fogo”, de 2022, de Tatiana Huezo; “Rosa e Momo”, de 2020, de Edoardo Ponti; e “The Mustang”, de 2019, de Laure De Clemont-Tonnerre. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Noite do Fogo (2021), Tatiana Huezo Ana e suas duas melhores amigas, Paula e Maria, passam seus dias brincando juntas dentro e ao redor de sua aldeia, nas montanhas, e envolve descobrir esconderijos improvisados, aprimorar habilidades mentais de sobrevivência e capturar escorpiões. Suas mães estão sempre atentas a qualquer sinal de homens de fora da aldeia, já que meninas constantemente desaparecem do local. À medida que Ana cresce, sua compreensão dos perigos que a cercam também se torna mais claro.

Rosa e Momo (2020), Edoardo Ponti Madame Rosa é uma sobrevivente do Holocausto, que tem objetos de sua casa roubados por Momo, um menino senegalês de 12 anos, que apesar de bem amparado pelo dr. Coen, não consegue deixar de praticar pequenos delitos. A rebeldia do garoto tem conexão com um passado traumático. Convencida a tomar conta do garoto, Rosa e Momo desenvolvem uma amizade nutrida por compartilharem feridas profundas.

The Mustang (2019), Laure de Clermont-Tonnerre Roman Coleman passou os últimos 12 anos na prisão, após cometer violência doméstica e deixar a companheira com danos cerebrais permanentes. Prestes a retomar sua liberdade, ele deve participar de um programa administrado por um fazendeiro, que permite com que os detentos treinem cavalos selvagens. Roman tem 12 semanas para adestrar o cavalo que lhe foi designado, antes do animal ser vendido em um leilão. Incialmente, Roman passa por muitas dificuldades, mas gradualmente consegue progredir em seu treinamento. Com o passar das semanas, ele e Marquês, o cavalo, acabam se tornando grandes amigos. No entanto, o destino ainda tem preparado para Roman alguns testes.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung Wen é pai de dois filhos. Seu filho mais novo, Ho, é a ovelha negra da família, um jovem violento mandado para um centro de detenção juvenil por agressão e que engravida a namorada adolescente. O mais velho, Hao, está prestes a entrar na faculdade de medicina e é o orgulho dos pais. No entanto, as perspectivas são alteradas, quando uma tragédia desestrutura completamente os planos e expectativas da família.

Alfa (2018), Albert Hughes Há aproximadamente 20 mil anos, no continente europeu, Cro-Magnon Keda é um menino filho do chefe de sua comunidade. Junto com um grupo, pai e filho empreendem uma jornada de caça, mas um incidente faz com que eles deixem Keda para trás. Sozinho na mata selvagem, ele faz amizade com um lobo. Juntos, os dois devem encontrar o caminho de volta para casa do jovem e ainda conseguir sobreviver aos predadores.

A Livraria (2017), Isabel Coixet Em 1959, em uma pequena cidade no interior da Inglaterra, uma mulher compra uma antiga casa e a transforma em uma livraria. No entanto, terá de enfrentar pessoas poderosas na cidade, que querem a residência para transformá-la em um centro cultural. Mas ela encontra em um velho cidadão recluso, seu maior cliente e grande amigo.

O Autor (2017), Manuel Martín Cuenca Alvaro trabalha em um escritório de advocacia e sonha em publicar um grande romance. Tachado por seu professor de redação criativa como “um péssimo escritor”, Alvaro tem inveja de sua esposa, Amanda, uma romancista de sucesso. Quando descobre que ela está tendo um caso, Alvaro tira férias do trabalho e se muda para um apartamento, onde começa a escrever sobre seus vizinhos.

Blue Jay (2016), Alex Lehmann Jim retorna à sua cidade natal para morar na casa de sua recém-falecida mãe. Além do luto, ele atravessa outros problemas pessoais. Sua namorada do colégio, Amanda, também está de volta para cuidar de sua irmã grávida. Os dois se encontram no supermercado e concordam em tomar um café. Na casa da infância de Jim, eles encontram velhas cartas de amor e fitas cassetes que gravaram juntos, trazendo de volta as memórias do passado.

Other People (2016), Chris Kelly David é um escritor de comédias que mora em Nova York, que teve um sucesso rápido e precoce e acaba de terminar com seu companheiro de longa data, Paul. Ele retorna à casa onde cresceu, no subúrbio de Sacramento, para cuidar de sua mãe doente, Joanne, uma professora de escola infantil que está prestes a iniciar a quimioterapia. Ele lida com sua depressão, enquanto é obrigado a viver situações constrangedoras com o pai conservador que ainda não aceitou sua homossexualidade, e suas duas irmãs, a quem ama, mas não tem intimidade suficiente.

A Grande Aposta (2015), Adam McKay Ao notar o perigo iminente de uma crise financeira que dá sinais muito sutis no mercado imobiliário apoiado por hipotecas, em 2008, o guru dos fundos Michael Burry e um grupo de investidores ousados decidem aplicar bilhões de dólares contra o mercado imobiliário. O filme narra a escolha ética dos investidores ao preverem a bolha imobiliária gigantesca prestes a estourar e provocar consequências devastadoras de uma economia já abalada que iria deixar milhões de desempregados nos EUA.

Blue Jasmine (2013), Woody Allen Jasmine é uma socialite, que vê sua vida desmoronar após a prisão de seu marido, Hal, um rico investidor financeiro. Hal é preso e tem sua fortuna confiscada após ter seu nome escancarado em um esquema de fraudes. Jasmine é obrigada a abandonar sua sofisticada vida em Nova York para morar em um modesto apartamento em São Francisco, com sua irmã. Jasmine, que ainda não aceitou sua nova condição financeira, dá chiliques em público e tem crises de pânico ao defrontar com sua realidade atual.