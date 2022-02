5 filmes novos que acabaram de chegar à Netflix e vão salvar seu final de semana

Se você é desses que já virou o catálogo da Netflix do avesso e já tem até decorado os títulos que você mais gosta no streaming, é hora de atualizar sua lista. Novas produções acabaram de chegar e você terá a oportunidade de assistir filmes recém-saídos do forninho da cinematografia e diferentes. Tem produção para todo gosto. As estreias incluem romance, terror, drama… você não vai se decepcionar! Com essas produções, o tédio não terá vez. Entre elas, “O Massacre da Serra Elétrica”, de 2022, de David Blue Garcia; “Perdoai Nossas Ofensas”, de 2022, de Ashley Eakin; e “Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing”, de 2022, de Rory Kennedy. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Massacre da Serra Elétrica (2022), David Blue Garcia Um grupo de amigos chega à cidade de Horlow, no Texas, desavisados de que o local foi palco para matanças sangrentas décadas atrás. O assassino continua vivo e escondido, até que o grupo involuntariamente perturba seu sossego. Será a oportunidade perfeita para que o canibal que empunha a serra elétrica reacenda sua vontade de matar.

Perdoai Nossas Ofensas (2022), Ashley Eakin Ambientado na Alemanha de 1939, o conto sombrio narra a história de um menino com deficiência física, que é obrigado a fugir para salvar a própria vida quando os nazistas decidem perseguir e matar aqueles que não eram considerados padrão de saúde e superioridade. Em seu caminho terá de escapar de pessoas que querem entregá-lo ao sistema genocida e eugenista, que acreditam que sua morte vale mais que sua vida.

Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing (2022), Rory Kennedy Em outubro de 2018, o voo 610 da Lion Air caiu logo após decolar de Jacarta matando todos os 186 passageiros. Em março de 2019, o voo 302 da Ethiopian Airlines caiu quando saía de Adis Abeba, deixando 157 mortos. Ambos os aviões eram modelo Boeing MAX 737 e tiveram suas quedas provocadas por mau funcionamento do sistema de voo, o MCAS, adicionado ao 737 atualizado, sem que as companhias aéreas ou os pilotos fossem notificados ou treinados. Os motivos e como isso poderia ter sido evitado é o cerne do documentário, que acompanha uma investigação de 18 meses pelo Congresso estadunidense, liderada pelo parlamentar Peter DeFazio.

Tiro Certeiro (2022), Marielle Woods Nikki e Samantha são duas adolescentes do ensino médio que estão apaixonadas e planejando seu futuro juntas. Samantha está contente de finalmente ter alguém com quem conversar e passar o tempo, mas quando o passado de Nikki, que guarda marcas de violência, volta para assombrá-la, o amor entre as duas será colocado à prova.