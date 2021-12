15 melhores filmes dos últimos dois anos para ver no Amazon Prime Video

Pode cronometrar, você passa mais horas procurando algo para assistir do que efetivamente vendo um filme ou série, não é mesmo? Não se preocupe, muita gente vive o mesmo perrengue diariamente. Por isso, existem nossas infinitas listas com sugestões para todos os gostos e humores. A Revista Bula tem dicas para todos os dias da semana, todos os perfis de espectadores e todas as situações. Se você está em busca de filmes novos e da melhor qualidade, acompanhe agora essa lista de produções disponíveis no Amazon Prime Video. Entre elas, “A Guerra do Amanhã”, de 2021, de Chris McKay; “A Menina que Matou os Pais”, de 2021, de Mauricio Eça; e “Coquetel Explosivo”, de 2021, de Navot Papushado. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Guerra do Amanhã (2021), Chris McKay Um grupo de humanos vindos de 2051 retornam no tempo para fazer um alerta. A Terra foi invadida por uma espécie alienígena que irá dizimar o planeta. A esperança é que guerreiros do presente façam uma viagem para 30 anos no futuro e se unam à batalha. Entre os recrutados está Dan Forester, um professor de ensino médio e pai de família. Ele se junta aos outros soldados e civis em uma tentativa de reescrever a história.

A Menina que Matou os Pais (2021), Mauricio Eça Em 2002, a Polícia Militar descobre os corpos de um casal de classe média, Marísia e Manfred von Richthofen, mortos brutalmente dentro de sua própria casa. O filme salta para 2006, e acompanhamos o depoimento de Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane, filha do casal assassinado, contando seu ponto de vista sobre o caso. Para ele, a garota era vítima de abusos e violência por parte de sua própria família, o que teria a motivado a planejar a morte dos próprios pais. Traumatizada, Suzane teria encontrado nele refúgio para cumprir suas fantasias fatais.

Coquetel Explosivo (2021), Navot Papushado Sam tinha apenas 12 anos quando foi abandonada por sua mãe, uma assassina de elite. Criada pelo sindicato do crime, ela seguiu os passos de sua mãe e também se tornou letal. Quando um de seus trabalhos dá errado, ela deve escolher entre ser leal aos criminosos que a criaram ou proteger Emily, uma menina de 8 anos. Ao se tornar alvo dos capangas do sindicato do crime, Sam só tem uma escolha: se reunir com sua mãe e enfrentar aqueles que as perseguem.

Fúria Incontrolável (2020), Derrick Borte Rachel está atrasada para o trabalho quando uma briga de trânsito muda toda sua vida. Ela se depara com um estranho frustrado com a própria vida e que decide empreender uma perseguição mortal contra ela e sua família. O surto descontrolado de um homem perigoso poderá trazer consequências irreversíveis para a vida de Rachel.

La Muerte de Dios (2021), Ivan Kasanzew O documentário sobre a vida do futebolista Diego Maradona mostra como a combinação inebriante de fama, talento e abuso de drogas o tornaram um dos seres humanos mais extremos de nosso tempo. Ao longo de quatro anos foram compilados 30 anos de entrevistas, fotos e vídeos de Maradona, além de conversas recentes com pessoas associadas ao ícone do futebol.

O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas (2021), Ian Samuels Mark é um adolescente preso em um loop de tempo. Não importa o que ele faça, não consegue escapar. Sem saber como gastar o dia que se repete infinitamente, ele tenta impressionar Phoebe, uma garota, na piscina pública. Um dia, Mark percebe algo que nunca viu antes: uma jovem que, como ele, parece saber tudo o que vai acontecer antes que realmente aconteça.

Val (2021), Ting Poo e Leo Scott O documentário é centrado na vida e carreira do ator Val Kilmer, que perdeu recentemente a voz para o câncer e fala por meio de uma caixa de voz, enquanto seu dedo fecha a abertura do tubo introduzido em sua garganta. Por meio de flashbacks de décadas atrás e a narração de seu filho, Jack, Kilmer revisita seus anos de ouro no cinema, entre produções que o tornaram uma celebridade, mas também deixaram manchas em sua história, com comportamentos explosivos nos sets de filmagem e ausência dentro de casa. Um retrato de um homem que ganhou tudo e perdeu quase tudo.

Minari: Em Busca da Felicidade (2020), Lee Isaac Chung A família Yi se muda da Coreia para uma fazenda no Arkansas, Estados Unidos, para trabalhar com cultivo de vegetais coreanos que serão vendidos em uma feira especial. A esposa, Monica, não acredita que o negócio será bem-sucedido, o que coloca pressão sobre o casamento com Jacob. O filho, David, de 7 anos, sofre de problemas cardíacos, então a mãe de Monica, Soon-ja, chega da Coreia para ajudar. Embora relutantes, David e Soon-ja constroem uma relação de amizade temperada com humor, doçura e drama.

O Espião Inglês (2020), Dominic Cooke Greville Wynne é um empresário britânico recrutado por Dickie Franks, do MI6, e a agente da CIA Emily Donovan, para se encontrar com Oleg Penkovski, um agente russo, para coletar informações para o presidente Kennedy durante a crise dos mísseis cubanos. Sem treinamento formal e preocupado com sua família, Wynne recusa a oferta. Mas não demora para que sua ambição o atraia para o esquema de espionagem que irá durar, pelo menos, dois anos.

Tio Frank (2020), Alan Ball Em 1973, a adolescente Beth Bledsoe deixa sua cidade natal para estudar na Universidade de Nova York, onde seu querido tio Frank é um reverenciado professor de literatura. Ela logo descobre que Frank é gay e mora com seu companheiro de longa data Walid “Wally” Nadeem, arranjo que manteve em segredo por anos. Após a morte repentina do pai de Frank (e avô de Beth), ele retorna relutante à casa da família para o funeral e, finalmente, enfrenta um trauma há muito tempo enterrado.

Uma Noite em Miami (2020), Regina King Cassius Clay, Malcolm X, Jim Brown e Sam Cooke passam a noite de 25 de fevereiro de 1964, juntos em Miami, comemorando a vitória histórica de Cassius contra Sonny Liston, que o levou ao primeiro cinturão dos Pesos Pesados. O encontro epifânico, repleto de debates sobre a sociedade, os problemas raciais e os direitos civis, mostra as figuras sem divinizá-las em qualquer sentido, e, apresentando-os sob uma luz visceralmente realista, repleta de vulnerabilidades, medos e preconceitos arraigados.

A Vastidão da Noite (2019), Andrew Patterson O filme é ambientado em 1950, na pequena cidade de Cayuga, no Novo México. Durante uma noite, toda a cidade está ocupada prestigiando uma partida de basquete de um colégio local. Enquanto isso, a telefonista Faye Crocker e seu amigo radialista, Everett Sloan, recebem uma interferência de rádio misteriosa e decidem apurar, sob a suspeita de que os sons sejam de Óvnis. Conforme se aprofundam nas investigações, descobrem segredos que mudarão para sempre o futuro da cidade.

O Farol (2019), Robert Eggers Ephraim Winslow é contratado como assistente de um faroleiro, chamado Thomas Wake. O trabalho é árduo, o tempo é ruim e Wake se mostra um chefe desprezível e autoritário, que não permite a entrada de Winslow no farol superior. Quando uma gaivota aparece e começa a atormentar o recém-chegado, trazendo maus presságios, coisas sombrias e misteriosas começam a acontecer.