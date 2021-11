7 filmes novos no Amazon Prime Video que valem a assinatura

Minari: Em Busca da Felicidade (2020), Lee Isaac Chung

A família Yi se muda da Coreia para uma fazenda no Arkansas, Estados Unidos, para trabalhar com cultivo de vegetais coreanos que serão vendidos em uma feira especial. A esposa, Monica, não acredita que o negócio será bem-sucedido, o que coloca pressão sobre o casamento com Jacob. O filho, David, de 7 anos, sofre de problemas cardíacos, então a mãe de Monica, Soon-ja, chega da Coreia para ajudar. Embora relutantes, David e Soon-ja constroem uma relação de amizade temperada com humor, doçura e drama.