10 melhores filmes da Netflix em 2021 de acordo com os leitores da Revista Bula

Final de ano e é o momento da retrospectiva. Lembrar tudo de bom que rolou durante os últimos meses e colocar no livrinho de memórias. Pegar tudo de ruim e compartimentar, esconder no fundo da caixinha da mente e seguir o baile. Também é o momento de compartilhar com as pessoas o que realmente vale a pena e merece ser dividido. Nessa lista, os melhores filmes do ano que estrearam na Netflix na opinião dos nossos leitores, que nos contaram por meio das redes sociais. Entre eles, “A Mão de Deus”, de Paolo Sorrentino; “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, de Michael Rianda e Jeff Rowe; e “O Tigre Branco”, de Ramon Bahrami. Os títulos estão organizados de acordo com a avaliação do público.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

1 — A Mão de Deus, Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

2 — A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, Michael Rianda e Jeff Rowe A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

3 — O Tigre Branco, Ramin Bahrani Balram é um jovem ambicioso, que teve a má sorte de nascer em uma casta subalterna em Laxmangarh, na Índia. Para escapar da miséria, ele se muda para Nova Délhi e se candidata à vaga de motorista na mansão do mafioso Cegonha. No cargo, ele busca ganhar a confiança do chefe por meio de seu filho, Ashok, para ascender socialmente. No entanto, após um acidente com vítima fatal, Balram é pressionado para assumir a culpa no lugar da noiva de Ashok, Pinky, o que o lembra qual sua real posição na sociedade.

4 — Tick, Tick… Boom!, Lin-Manuel Miranda Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.

5 — 7 Prisioneiros, Alexandre Moratto Um grupo de homens do interior se mudam para São Paulo e acabam prisioneiros em um ferro-velho, obrigados a trabalhar para saldar dívidas exorbitantes. Entre eles, Matheus que estava em busca de emprego e agora vive em situação análoga à escravidão, submetido à miséria e violência pelo patrão, Luca. O homem promete que quanto mais eles trabalharem, mais próximos estarão de sua liberdade. Para tentar escapar de sua situação, Matheus acaba entrando em uma incômoda parceria com o chefe.

6 — Imperdoável, Nora Fingscheidt Ruth Slater matou dois policiais e cumpriu longos anos de cadeia antes de ganhar sua liberdade. De fora da prisão, Ruth se depara com uma sociedade que não está disposta a perdoar seus erros do passado. Mesmo tendo cumprido sua pena, Ruth não tem redenção. Como consequência de suas ações, sua irmã mais nova agora vive uma vida problemática. Enquanto isso, o filho de um dos policiais mortos por Ruth planeja se vingar dela.

7— Viagem ao Topo da Terra, Patrick Imbert Fukamachi é um repórter fotográfico que, após décadas obcecado em encontrar um alpinista chamado Habu, o encontra no Nepal. Já idoso e recluso, o escalador afirma ter encontrado uma câmera que pertenceu a George Mallory, um alpinista que tentou escalar o Everest em 1953, mas desapareceu. Conforme os dois se conectam, Fukamachi descobre que o desprezo de Habu por seus adversários de esporte, além de uma vida marcada pela tragédia pessoal, o tornou retraído e isolado. Mas os dois têm mais em comum que o fotógrafo imaginava.

8 — Ataque dos Cães, Jane Campion A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

9 — Vingança e Castigo, Jeymes Samuel Quando criança, Nat Love viu seus pais serem brutalmente assassinados pelo criminoso Rufus Buck, que ainda fez uma cicatriz de cruz virada para baixo na testa do garoto. Agora adulto, Nat é um pistoleiro fora da lei, que ao saber que Buck está fora da cadeia, decide procurá-lo e vingar a morte de seus pais. Nat ainda poderá contar com a ajuda de alguns amigos nessa perigosa aventura pelo Velho-Oeste.