6 filmes novos de suspense na Netflix que te farão roer as unhas

O medo faz seu corpo liberar adrenalina e, estranhamente, causa bem-estar. Isso mostra o quanto o corpo humano cria mecanismos para fugir do sofrimento e para sobreviver, inclusive, enganar a si próprio ou lutar até o fim pela vida, mesmo que isso signifique sofrer algum tempo a mais. De alguma forma, quando assistimos filmes de terror ou suspense, um mecanismo similar é acionado, trazendo sensação de relaxamento. Mas, claro, não sem te sobrecarregar de estresse e ansiedade antes. Já dizia o ditado, os meios justificam os fins, ou algo do tipo. Se você é um desses viciados em levar sustos e sentir aflições (des)necessárias, a Revista Bula está aqui para alimentar seu sadismo e indicar os melhores filmes de suspense novos disponíveis no catálogo da Netflix. Entre eles, “Ferry”, de 2021, Cecilia Verheyden; “Ninguém Sai Vivo”, de 2021, de Santiago Menghini; e “Oxigênio”, de 2021, de Alejandre Aja. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não possuem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Ferry (2021), Cecilia Verheyden Ferry está feliz e vive uma vida tranquila em Amsterdã, relaxando em seu moderno loft no centro da cidade e andando em uma poderosa Range Rover. Ele também é o capanga número um do chefe do tráfico da cidade, Brink. Quando o filho de Brink leva um tiro em um ataque promovido por uma gangue rival, Ferry fica encarregado de encontrar e matar os criminosos. Sua busca o leva para sua cidade-natal, onde Ferry conhece Danielle, que o faz repensar seu estilo de vida.

Ninguém Sai Vivo (2021), Santiago Menghini Em busca do sonho americano, a jovem imigrante Ambar trabalha em empregos temporários e vive precariamente com o pouco que ganha. Quando encontra um quarto vago em uma pensão barata, os aspectos positivos parecem superar os negativos. O local está em ruínas, é desconfortável e infestado de ratos, mas ela acaba se tornando inquilina devido às circunstâncias financeiras pouco favoráveis. Logo após se mudar, Ambar começa a vivenciar fenômenos estranhos e inexplicáveis e ouvir sons que surgem de lugares improváveis da casa.

Oxigênio (2021), Alejandre Aja Liz acorda sem suas memórias e sem, ao menos, lembrar o próprio nome em uma câmara criogênica. Trancada e isolada apenas com MILO, uma inteligência artificial, ela precisa juntar pistas e fragmentos de memórias para descobrir como foi parar ali e os motivos. Enquanto remonta o quebra-cabeça em sua mente, ela luta contra o tempo, antes que seu oxigênio acabe.

The Guilty (2021), Antoine Fuqua Joe Baylor é um policial mal-humorado da polícia de Los Angeles, que está afastado das ruas por seu mau comportamento, enquanto aguarda ser julgado. Até lá, ele é rebaixado e colocado para atender chamadas de emergência. Em um dia tedioso, Joe recebe a ligação de Emily, uma mulher que finge conversar com sua filha na linha, enquanto tenta camuflar um pedido de socorro de seus sequestradores.

The Soul (2021), Cheng Wei-Hao Wang Shicong, presidente de um grupo empresarial, é assassinado dentro de sua própria casa. O promotor Lian Wenchao e sua esposa, a policial A Bao, descobrem durante as investigações que toda a família do empresário tem conexão com sua morte. Conforme as informações vão aparecendo, o casal se aprofunda cada vez mais em um caso que pode lhes custar a própria vida.