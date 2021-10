10 filmes incríveis na Netflix que vão te convencer a ficar em casa todo o final de semana

Muita gente pensa que ficar em casa é sinônimo de tédio e tristeza. Só os caseirões sabem que há mais diversão entre o sofá e a tevê do que imagina nossa vã filosofia. A Netflix tem uma programação recheada de filmes incríveis que prometem muito entretenimento e alegria para seu fim de semana. Com essa lista de produções, você não vai precisar sair de casa para se sentir bem. Inclusive, você pode chamar alguns amigos para curtir com você. Destaque para “Creed II”, de 2018, de Steven Caple Jr.; “Sicario: Dia do Soldado”, de 2018, de Stefano Sollima; e “Mom”, de 2017, de Ravi Udyawar. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Creed II (2018), Steven Caple Jr. Há trinta e três anos, o boxeador russo Ivan Drago matou Apollo Creed nos ringues. Também, há mais de três décadas, Rocky Balboa venceu uma luta contra o russo, fazendo-o perder o respeito de sua nação e o amor de sua esposa. Agora, Viktor, filho de Drago, desafia o filho de Apollo, Adonis, para uma luta. O jovem boxeador americano aceita, apesar de seu treinador, o ex- lutador Balboa, ser contra. Para Viktor, a disputa será uma oportunidade indireta de reparar a humilhação sofrida por seu pai. Adonis também vê a luta como uma chance de se vingar.

Sicário: Dia do Soldado (2018), Stefano Sollima Continuação de “Sicario: Terra de Ninguém”, no enredo os cartéis passaram a enviar terroristas pela fronteira dos Estados Unidos. Com isso, a intensidade das operações de guerra às drogas aumentou. O agente federal Matt Graver convoca novamente Alejandro, um ex-infiltrado no cartel, para o auxiliar na missão, após o trágico extermínio de sua família por criminosos.

Mom (2017), Ravi Udyawar Devki é professora de biologia e madrasta de uma de suas alunas, Arya. Apesar dos esforços implacáveis de Devki, a relação das duas não é boa. Após uma festa com seus colegas de escola, Arya não consegue retornar para casa de táxi como combinado. Na manhã seguinte, ela é encontrada violentada em uma vala. Logo ela identifica seus agressores, que conseguem sair impunes do tribunal. Profundamente abalada pelo trauma de Arya e revoltada com a injustiça sofrida, Devki decide buscar justiça com as próprias mãos.

A Grande Aposta (2015), Adam McKay Ao notar o perigo iminente de uma crise financeira que dá sinais muito sutis no mercado imobiliário apoiado por hipotecas, em 2008, o guru dos fundos Michael Burry e um grupo de investidores ousados decidem aplicar bilhões de dólares contra o mercado imobiliário. O filme narra a escolha ética dos investidores ao preverem a bolha imobiliária gigantesca prestes a estourar e provocar consequências devastadoras de uma economia já abalada que iria deixar milhões de desempregados nos EUA.

Creed (2015), Ryan Coogler Adonis Johnson nunca conheceu seu pai, o famoso campeão mundial dos pesos pesados Apollo Creed, que morreu antes de ele nascer. Mesmo assim, é inegável que o boxe corre em suas veias. Então, Adonis vai até a Filadélfia, onde ocorreu a lendária luta entre Apollo Creed e Rocky Balboa. Após rastrear o adversário de ringue de seu pai, Adonis pede para que ele seja seu treinador. Embora Rocky tenha se comprometido a ficar distante das lutas, ele vê em Adonis a força e determinação que conheceu em Apollo, o feroz rival que se tornou seu melhor amigo. Então, ele concorda em treiná-lo, mas para que Adonis consiga competir pelo título, será necessário desenvolver mais que um ímpeto, mas o coração de um verdadeiro lutador.

Invencível (2014), Angelina Jolie Louie Zamperini superou uma infância delinquente para se tornar uma estrela em ascensão no atletismo. Após um desempenho admirável nas Olimpíadas de 1936, Louie se juntou à aeronáutica dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Durante uma missão, o avião de Louie cai no Oceano Pacífico. Ele e um colega sobrevivem, mas ficam mais de um mês à deriva no mar. Capturado por tropas japonesas e enviado para campos de prisioneiros, Louie suportou torturas físicas e psicológicas nas mãos de seus captores.

Noé (2014), Darren Aronofsky Uma adaptação da história bíblica, o filme traz Noé, um homem fiel e temente a Deus, que tem uma visão de um grande dilúvio que irá inundar a Terra e destruir todos os seres vivos que habitam o solo. Quando Noé tem uma segunda visão, Deus o revela que é preciso construir uma arca projetada para abrigar um par de cada animal existente durante o dilúvio que virá. Noé, sua esposa Naameh e seus três filhos iniciam a construção do navio. Conforme a notícia da arca se espalha, Tubal-cain, maldoso descendente de Caim, reúne um exército com o objetivo de roubar a arca e proteger a si próprios da iminente tempestade.

Bravura Indômita (2010), Ethan Coen e Joel Coen Quando seu pai é assassinado por um errante chamado Tom Chaney, a adolescente Mattie Ross contrata o oficial alcoólatra e durão Rooster Cogburn para rastreá-lo. No entanto, ela tem uma condição: quer empreender a jornada juntamente com o caçador e se vingar pessoalmente do assassino.

300 (2006), Zack Snyder Baseado na história em quadrinhos de Frank Miller, o filme se passa durante a Batalha das Termópilas, em 480 a.C.. Cidades-estados gregas fazem uma aliança para lutar contra o exército persa, invasor no desfiladeiro das Termópilas. Em grande desvantagem numérica, Leônidas liderou um exército de 300 homens para combater os persas em uma batalha que durou três dias. Seus adversários estavam em cerca de 100 mil homens, sob o comando do rei Xerxes.