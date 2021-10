6 filmaços novos que acabaram de estrear na Netflix

Irmãos de Sangue: Muhammad Ali e Malcolm X, Marcus A. Clarke

O documentário traz uma história inédita baseada em registros do FBI que mostram detalhadamente como Malcolm X moldou Muhammad Ali e o ajudou a se tornar símbolo do orgulho negro. No entanto, Ali se voltou contra Malcolm X, depois que este último fez críticas ao líder da seita Nação do Isla, por seus casos extraconjugais. A escolha de Ali tragicamente contribuiu para o assassinato de Malcolm X, em fevereiro de 1965.