15 melhores séries do atual catálogo da Netflix

Sweet Tooth (2021), Jim Mickle e Beth Schwartz

Um vírus chamado Flagelo dizimou grande parte da humanidade e, por alguma razão, fez com que todos os novos bebês nascessem como híbridos, metade humano e metade animal. Com medo do que essas criaturas sejam ou possam causar, os humanos as perseguem e matam. Gus, um menino-cervo, foi protegido e criado em segredo por seu pai no Parque Nacional de Yosemite. Após a morte do pai, os caminhos do menino se cruzam com o do ex-astro do futebol Tommy Jepperd, que se torna seu grande amigo e protetor. Juntos eles partem em uma jornada para tentar encontrar a mãe de Gus.