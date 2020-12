A vingança contra as operadoras de telemarketing será maligna

— Alô?



— Boa noite, senhor.



— Boa.



— O senhor teria alguns minutinhos para podermos estar conversando a respeito da Palavra do Senhor?



— Minha palavra? Como assim? Quem é que está falando? Você é do fisco?



— (risos) O senhor não entendeu. Meu nome é Sara. Represento a Igreja do Quadrangular Final do Campeonato Ecumênico da Fé Cega e da Faca Amolada. Será que podemos estar conversando um pouquinho a respeito da Palavra?



— Palavra de honra. Agora, não vai dar. Estou ocupado.



— Mas, vai ser rapidinho, senhor.



— Quem te passou o meu número, criatura?



— Foi o pessoal da administração. Na verdade, cada obreira recebeu uma lista contendo cem números para a gente poder estar ligando, aleatoriamente.



— Por que vocês metem gerúndio em tudo quanto é verbo? É isso o que eu não entendo.



— Desculpe, senhor. Ainda não li o Gerúndio. No momento, estou estudando o Levítico, com o meu grupo de jejum e oração.



— Ô vontade de comer um cu, viu…



— Como?



— Como, sim. Moça, já é tarde da noite, o que você quer de mim?



— Queria poder estar conversando com o senhor a respeito do evangelho.



— Como é mesmo o seu nome, menina?



— Sara. Meu nome é Sara. Sara Whisper.



— É um belo nome, Sara Whisper. Não me leve a mal, mas, no momento estou fazendo justiça com as próprias mãos, o popular cinco-contra-um, se é que me entende; então, não consigo falar com você nesse instante. Homem é diferente de mulher, entenda, não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo.



— Só vai levar um minutinho. Eu prometo. Qual é mesmo o nome do senhor?



— Deus do céu…



— Deus do céu?!



— Isso é força de expressão, minha filha. Estou apenas resmungando. Não foi você mesma quem me ligou? Como é que você telefona para uma pessoa, à essa hora da noite, sem sequer saber o nome dela?



— Sinto muito, senhor. Na lista que me passaram só constam os números. Não têm os nomes das pessoas. O pastor me disse que não fazia muita diferença, desde que ligássemos com fé para todo mundo, antes do final da quaresma.



— Isso é ridículo.



— A culpa não é da gente. Missão dada à obreira é missão cumprida.



— Essa história tá ficando comprida. Preciso desligar, Sara Whisper. Estou quase ejaculando.



— O senhor poderia estar me informando o seu nome?



— (silêncio)



— Alô? O senhor ainda está aí?



— Judas. O meu nome é Judas Iscariotes da Silva.



— Caramba! Posso estar chamando o senhor de Sr. Silva? Judas me dá calafrios, um troço ruim por dentro…



— Que seja.



— Qual a religião do senhor, Sr. Silva?



— Música.



— Não entendi.



— Música. Minha religião é a música, Sara Whisper.



— Música sacra? Cantos gregorianos? Gospel?



— Nada disso. Eu sigo uma doutrina mais politeísta, se é que me entende.



— Politeísta?



— Sim. Isso mesmo. Eu venero os deuses do rock. Algo bem profano. Tipo, Elvis. Chuck Berry. Hendrix. Lennon & McCartney. Raul Seixas. Vocês tocam Raul na sua igreja, certo?



— Receio que não, senhor.



— Toquem Raul, minha filha. Toquem Raul. Vocês não vão se arrepender.



— O senhor é casado?



— Isso é um convite, Sarinha?



— O senhor entendeu errado.



— Não. Não sou mais casado. Matei a minha mulher faz uns vinte anos.



— O senhor matou a sua mulher? Jesus!



— Silva. Pode me chamar de Silva. Nessa época eu era muito jovem, trabalhava para traficantes, estava com a cabeça a mil…



— Traficantes?



— Matei ela com um sossega-leoa. Tentei me desfazer do cadáver, mas, deu ruim. Fui preso antes de jogar o corpo no Rio do Choro.



— Sangue do cordeiro!



— Peguei pena máxima, mas, acabei puxando só oito anos, por causa do bom comportamento, da progressão de pena, artimanhas da justiça, sabe como é…



— O senhor matou outro ser humano? Pelas chagas do messias!



— Matei, mas, isso já é coisa do passado.



— Meu Deus! Um assassino na linha…



— Se preferir, podemos encerrar a conversa aqui. Por mim, tudo bem.



— De jeito nenhum. Minha missão é prosseguir até o fim, com fé no Altíssimo.



— Parece insensato.



— Qual a profissão do senhor?



— Escritor.



— Como assim?



— Escritor. Eu escrevo histórias.



— Eu nem sabia que existia a profissão de escritor. Pensei que vocês escrevessem nas horas vagas, só para se divertir, para desanuviar a mente…



— Escrever é meio parecido com trabalhar numa operadora de telemarketing, sabe? Há que se ter perseverança. Vai que, um dia, a coisa toda cola e alguém acaba lendo.



— Entendo. Qual o estilo do senhor?



— Escrevo roteiros para filmes.



— Uau! Que máximo!



— Pois é. Vidão mesmo…



— Para que tipo de filmes o senhor escreve os seus roteiros?



— Filmes pornográficos.



— Desculpe. Não entendi.



— Filmes de sacanagem. Eu escrevo roteiros para filmes nos quais os atores tiram a roupa e fazendo sexo por dinheiro.



— Meu Deus! O senhor deve estar me tirando…



— No fundo, eu queria poder estar te incluindo, Sara Whisper, mas, o meu gerundismo é péssimo. Eu nunca mentiria para uma missionária que me ligasse numa noite de sábado para conversar sobre assuntos eclesiásticos.



— Não sei se Deus aprovaria esse tipo de atividade, Sr. Silva.



— Também não aprovo muitas coisas que ele faz. Ouça: eu ganho muito bem para escrever picardias. Não é preciso ser nenhum Paulo Coelho, se é que me entende. Preciso de todo dinheiro que puder ganhar até conseguir me livrar desse vício em punheta.



— Heim?



— (risos) Tô brincando, Sara Whisper.



— O senhor usar drogas, senhor?



— Sim. Uso. Socialmente. Não sou um viciado.



— Graças a Deus.



— Pois é. Deus é bom, mas, hidroxi-cloroquina… Hummm… Nem te conto.



— O senhor é usuário de hidroxi-cloroquina?



— Sim. Começou como uma gripezinha, daí, foi evoluindo. Mas, consigo me controlar bem. Hoje em dia, só uso quando preciso transar com outros homens.



— Transar com outros homens? Como assim? O senhor é homossexual?



— Sim. Um pouco. Não. Quer dizer, mais ou menos. Só faço esse tipo de coisa quando a grana encurta. Eu gosto mesmo é de mulher.



— Só Jesus na causa…



— Aliás, eu me amarro em obreiras quadrangulares. Fico doido quando elas me amarram.



— Valha-me, Santíssimo!



— Pois é.



— Isso é muito vulgar, senhor.



— Vulvar?



— Vulgar. Eu disse “vulgar”. O senhor deve ter sérios problemas psicológicos.



— Era o que eu pensava.



— Isso não pode ser normal.



— Pois é.



— Tantos pecados numa só pessoa. Que horror.



— Estou abrindo o meu coração para você, minha cara. Sempre digo a verdade quando estou bêbado.



— Ainda por cima, o senhor bebe?



— Comeria, se fosse sólido.



— Pelos pregos da cruz!



— O ser humano é estranho, Sara.



— Preciso desligar, Sr. Silva.



— Demorou. Nunca tinha me confidenciado com uma operadora de telemarketing. Você está fazendo um trabalho e tanto, Sara Whisper.



— Isso não é um negócio, senhor. Isso é missão de fé. Não ganho nada pra fazer o que eu faço.



— Trabalha de graça para a igreja? Deixa de ser boba.



— Já falei pro senhor que não considero isso um trabalho. É gratificante compartilhar o evangelho. Pelo menos, era, até eu falar com senhor esta noite. Estou chocada.



— Não a culpo por isso. Eu também não ligaria pra mim, numa noite de sábado, para tentar uma conversão.



— O senhor está doente, Sr. Silva.



— Essa nossa conversa vai virar um texto.



— Não autorizo. O senhor deveria procurar um médico.



— Não confio em médicos.



— Credo e cruz! O senhor me dá nojo.



— Pagam cinquentinha por uma boa história.



— Vá se tratar, homem.



— Me passa o seu telefone, Sara Whisper.



— Adeus, senhor.



— Foi um prazer falar contigo. Me liga amanhã, na Hora do Fantástico.



— Vai pro inferno!