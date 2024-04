Como me comporto em livrarias

Existem apenas duas formas distintas de se comportar quando se entra em uma loja. Pode ser loja de roupas, de sapato, papelarias, qualquer tipo de loja, mas são só dois os tipos de clientes.

Existem as pessoas que dizem que entraram só para dar uma olhada, mas ficam por ali um tempão, circulam por toda a loja, examinam tudo, pegam nos produtos para ver de perto, experimentam e muitas vezes acabam nem comprando nada. E existem as pessoas que só entram em uma loja para comprar um item específico, algo que eles estão necessitando muito e saem rapidamente dali assim que efetuam a sua compra.

Eu sou do segundo tipo. Dificilmente entro numa loja de roupas, por exemplo, para ver os últimos lançamentos e nunca mexo nas roupas que estão em exibição, tenho medo de desarrumar aquelas pilhas de camisas tão dobradinhas, tão certinhas e tomar uma bronca do vendedor. Eu sei que é uma espécie de trauma, mas eu acho mesmo que o vendedor vai ver a zona que fiz e me mandar dobrar tudo de novo e colocar no lugar. E eu não sei dobrar direito! Enfim, quando entro numa loja de roupas eu já sei exatamente o que vou comprar e saio o mais rápido possível, quase fugindo. O mesmo acontece em lojas de sapatos, artigos esportivos, eletrônicos, até em papelarias.

Mas no caso das livrarias o meu comportamento é justamente o oposto. Numa livraria eu sou um cliente do primeiro tipo, aquele que entra para dar uma olhadinha e fica horas lá dentro. Eu entro, mexo em tudo, manuseio vários livros, abro e leio trechos de alguns livros, examino os índices de outros, dou uma lida nas orelhas de vários, confiro as quartas capas, verifico quem é o autor, o que ele já escreveu, vou e volto nas estantes, gasto um tempão e muitas vezes acabo não me decidindo por comprar nenhum livro. É claro que em outras ocasiões, a maioria delas, eu saio com três ou quatro livros nas mãos. Dificilmente entro em uma livraria sabendo exatamente o que vou comprar, até acontece, mas o normal é eu entrar para olhar, examinar, fuçar, me esbaldar de ver livros e acabar levando algo diferente do que pretendia quando entrei ali.

Também é muito comum eu voltar no dia seguinte à mesma livraria para ver tudo de novo, escarafunchar a loja toda mais uma vez, mesmo sabendo que a possibilidade de ver algo diferente da véspera é quase nula.