Todas as séries ganhadoras do Emmy 2020 e onde assisti-las

O Emmy, conhecido como o “Oscar da TV”, premia anualmente as melhores produções do audiovisual. Em 2020, a cerimônia foi realizada virtualmente, pela primeira vez, devido à pandemia da Covid-19. Mas, as circunstâncias não diminuíram a importância do evento, que foi elogiado pela dinamicidade e pelo clima descontraído. A Bula reuniu em uma lista todas as séries ganhadoras do Emmy, indicando onde assistir cada uma delas. A maior vencedora da noite foi “Schitt’s Creek”, comédia dirigida por Dan e Eugene Levy, que ganhou sete estatuetas. Quanto aos serviços de streaming, o destaque foi para a HBO, que levou 30 troféus ao todo, seguida pela Netflix, com 21.

Schitt’s Creek (2015), Dan e Eugene Levy Johnny e Moira construíram uma fortuna com uma rede de videolocadoras. Eles se acostumaram à vida luxuosa e seus filhos, David e Alexis, nunca tiveram que trabalhar na vida. Mas, devido à uma fraude milionária, a família perde quase tudo. Falidos, precisam se mudar para Schitt’s Creek, uma pequena cidade que eles compraram no passado, apenas por brincadeira. “Schitt’s Creek” venceu sete categorias do Emmy, incluindo Melhor Série de Comédia. Está disponível no Amazon Prime Video, pelo canal Paramount.

Succession (2018), Adam McKay A série gira em torno da família Roy, dona de um império no ramo das comunicações. Quando o patriarca, Logan, completa 80 anos, sua esposa organiza um almoço em família. A comemoração vai bem até que Logan sofre um infarto e é socorrido às pressas. Diante desse fato, os filhos de Logan iniciam uma intensa disputa pelo poder nas empresas do pai. A guerra expõe as más intenções e a ganância dessa família, que de longe parecia ser perfeita. Com quatro vitórias, incluindo Melhor Série de Drama, “Succession” está disponível no HBO Go.

Watchmen (2019), de Damon Lindelof A série se passa 34 anos após os últimos eventos da revista em quadrinhos “Watchmen”, da DC Comics. Em 2019, a cidade de Tulsa, em Oklahoma, vive assombrada pelo grupo supremacista branco Sétima Cavalaria, que atacou as casas de 40 oficiais da polícia. Agora, os agentes precisam esconder seus rostos para não serem reconhecidos pelos supremacistas. Entre os policiais, está a detetive negra Angela Abar, que investiga o assassinato de seu colega de trabalho, Judd. Vencedora em quatro categorias, incluindo Melhor Minissérie, “Watchmen” está disponível no HBO Go.

Last Week Tonight with John Oliver (2014), Joe Perota e Christopher Werner Este é o talk show do comediante John Oliver, que vai ao ar semanalmente, com episódios de aproximadamente 30 minutos. Em seu programa, John cobre assuntos de natureza política e social, mostrando um olhar satírico sobre os principais fatos de atualidade. O show ganhou o Emmy na categoria Melhor Programa de Variedades. É possível assisti-lo no HBO Max, HBO Go e no YouTube.

RuPaul’s Drag Race (2009), Nick Murray Esse é um reality show norte-americano que promove competições entre drag queens com o objetivo de encontrar “a próxima estrela drag da América”. Durante os episódios, as competidoras participam de provas nas quais são testadas suas habilidades de canto, dança, costura, humor e personalidade. A atração é comandada por RuPaul, a drag mais bem-sucedida comercialmente dos Estados Unidos. A série ganhou como “Melhor Programa de Competição” e está disponível na Netflix.

Euphoria (2019), Sam Levinson Rue, uma jovem de 17 anos com uma grave crise depressiva, acaba de sair da reabilitação. Mas, apesar do trauma vivido após uma overdose, ela não tem planos de permanecer limpa. De volta ao colégio, Rue reencontra os colegas, que também estão vivenciando todos os dramas da adolescência, envoltos em um mundo de conflitos, tecnologias, drogas e sexo. Rue continua inconsequente, até se apaixonar pela melhor amiga, Jules. Zendaya, que interpreta Rue, ganhou o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática. “Euphoria” está disponível no HBO Go.



I Know This Much Is True (2020), Derek Cianfrance Dominic é um pintor divorciado que, após passar por várias situações difíceis, precisa tomar conta do irmão gêmeo, Thomas, que cortou a própria mão em um surto causado pela esquizofrenia. Thomas está internado em uma instituição psiquiátrica, mas deseja ir embora e Dominic se propõe a ajudá-lo. Enquanto tenta salvar o irmão, Dominic reavalia a própria vida e seus relacionamentos familiares. Mark Ruffalo, que interpreta Dominic, ganhou o Emmy de Melhor Ator em Série Limitada. A minissérie está disponível no HBO Go.

Ozark (2017), Mark Williams e Bill Dubuque Marty Bird vive em Chicago com sua esposa e dois filhos adolescentes. Eles parecem uma família normal, exceto pelo trabalho de Marty, um consultor financeiro que é também o mais importante lavador de dinheiro para o segundo maior cartel de drogas do México. Quando seus esquemas são descobertos, ele tem que mudar com a família para a bucólica região dos Lagos Ozark, no Missouri. Julia Garner, de “Ozark”, ganhou o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática. A produção está disponível na Netflix.

The Morning Show (2019), Kerry Ehrin Há anos, Alex Levy é âncora do “The Morning Show”, programa matinal de notícias que revolucionou a televisão nos EUA. Quando Mitch Kessler, seu parceiro de trabalho, é demitido por má conduta sexual, Alex faz de tudo para continuar como jornalista principal da atração. A obstinação de Alex Levy a coloca em confronto com Bradley Jackson, uma novata que quer roubar seu lugar. A série, que está disponível na Apple TV+, rendeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama para Billy Crudup.

Mrs. America (2020), Dahvi Waller Durante a década de 1970, o movimento feminista dos EUA se esforça para aprovar a Emenda dos Direitos Iguais, uma iniciativa com o objetivo de incorporar os mesmos direitos para homens e mulheres à Constituição. Mas, elas precisam lidar com os protestos de Phyllis Schlafly, uma advogada e ativista conservadora, conhecida em todo o país pelas ideias antifeministas. A série rendeu o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie para Uzo Aduba. “Mrs. America” é exibida pelo canal pago Fox Premium 1.

Nada Ortodoxa (2020), Maria Schrader Inspirada em uma história real, a série conta a história de Deborah Feldman, que nasceu em uma seita judaica fundada no Brooklyn por sobreviventes do Holocausto. Essa comunidade acreditava que o genocídio era um castigo dado por Deus e que eles deviam obedecer às regras religiosas mais conservadoras do judaísmo. Feldman teve uma infância repressiva e foi obrigada a se casar aos 17 anos. Aos 19, ela decidiu fugir para Berlim. Vencedora do Emmy de Melhor Direção em Minissérie ou Filme para a TV, “Nada Ortodoxa” está disponível na Netflix.