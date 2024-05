Último dia para assistir na Netflix: a obra-prima de Quentin Tarantino que consagrou Christoph Waltz

Dividido em capítulos, “Bastardos Inglórios” inicia-se com uma cena magistralmente conduzida por Christoph Waltz, ator austríaco que dá vida ao coronel nazista Hans Landa. Conhecido como “Caçador de Judeus”, Landa chega à casa do fazendeiro francês Perrier LaPadite e, após um diálogo memorável, descobre uma família judia escondida sob o piso de madeira. Quando os soldados da SS disparam contra o assoalho, Landa percebe a sombra de Shoshana, a filha adolescente, escapando. Ela corre tão rapidamente que, ao perdê-la de vista, Landa pronuncia seu inesquecível “Au Revoir, Shoshana!”.

Antes de se tornar um dos maiores sucessos de Quentin Tarantino, “Bastardos Inglórios” foi um projeto de longa data. O roteiro existia desde antes de “Kill Bill”. A pré-produção foi complexa, e encontrar o elenco perfeito foi particularmente desafiador. O papel de Landa exigia um ator que parecesse ter nascido para o papel. Tarantino até considerou Leonardo DiCaprio, mas ele não parecia a escolha ideal. O diretor buscava um ator alemão. Quando o austríaco Christoph Waltz, praticamente desconhecido no cinema mundial, fez o teste, Tarantino soube que havia encontrado a pessoa certa.

Waltz é o destaque em um filme repleto de celebridades. Seu desempenho foi tão impressionante que ele ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante no ano seguinte por sua interpretação de Landa. Se você ainda não assistiu “Bastardos Inglórios”, pode parecer óbvio e paradoxal que Landa seja o vilão. Isso porque Waltz conquistou o público interpretando um personagem desprezível.

O enredo do filme se baseia em uma história real, inspirada na Operação Greenup, que reuniu dois judeus refugiados nos Estados Unidos, Frederick Mayer e Hans Wijnberg, e um tenente do exército alemão, Franz Weber, que se rebelou contra Adolf Hitler. O trio se alistou no Office of Strategic Services (OSS), uma agência secreta criada para espionar soldados nazistas durante o tráfico ferroviário na Estação Brenner, entre Itália e Áustria, na Segunda Guerra Mundial. Mayer foi capturado e torturado pelo general Franz Hofer, que depois tentou negociar a rendição com os Estados Unidos.

No filme de Tarantino, a operação se transforma no grupo “Bastardos Inglórios”, cujo objetivo é capturar nazistas e eliminar o Führer. Liderado pelo tenente apache Aldo Raine (Brad Pitt), o grupo de caçadores de soldados alemães inclui o sargento judeu Donny Donowitz (Eli Roth), o tenente inglês Archie Hicox (Michael Fassbender), o sargento alemão Hugo Stiglitz (Til Schweiger), entre outros.

A missão dos bastardos coincide com os planos de Shoshana, que, após escapar de Landa e ter sua família executada, busca vingança contra os nazistas. Anos depois daquele dia trágico, sob uma nova identidade e como proprietária de um cinema em Paris, Shoshana planeja trancar e incendiar o local durante a estreia de um filme sobre um herói nazista, que terá a presença de Hitler.

Apesar do tema denso e sensível, Tarantino utiliza seu talento para comédia e violência gráfica, transformando o longa-metragem em três horas de entretenimento brutal. Ele cria sua própria versão da história e orquestra uma vingança implacável contra Hitler, ainda que essa versão não corresponda aos fatos históricos.

A cena mais notável e astuta ocorre em um pub, quando a atriz e agente dupla Bridget von Hammersmarck (Diane Krueger) se encontra com três dos Bastardos Inglórios: Stiglitz, Hicox e Wicki (Gedeon Burkhard). Disfarçados de soldados nazistas, eles planejam trocar informações e traçar o plano para eliminar seus inimigos no cinema de Shoshana.

Hicox, interpretado por Michael Fassbender, chama atenção por seu alemão imperfeito. O major da SS, Hellstrom (August Diehl), senta-se com eles, desconfiado, e começa a testá-los. Hellstrom percebe que são impostores quando Hicox pede três copos, fazendo o gesto com os dedos médio, indicador e anelar. Na Alemanha, usa-se o polegar, indicador e médio para indicar o número três. O erro de Hicox entrega sua verdadeira identidade, levando a um confronto mortal.

Tarantino, conhecido por suas piadas audaciosas, equilibra em “Bastardos Inglórios” inteligência, sagacidade e humor. Em sua vingança cinematográfica, o cineasta reinterpreta a história, oferecendo uma obra que proporciona diversão, entretenimento e conhecimento ao público.

Filme: Bastardos Inglórios

Direção: Quentin Tarantino

Ano: 2011

Gênero: Guerra/Drama/Comédia/Aventura

Nota: 10/10