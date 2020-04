A Uruguaia, de Pedro Mairal

O autor

Pedro Mairal nasceu em Buenos Aires em 1970. Seu romance de estreia, Uma noite com Sabrina Love, chamou a atenção do público e foi adaptado com sucesso para o cinema. Com A Uruguaia, cujos direitos foram negociados para quase uma dezena de idiomas, Mairal recebeu o prêmio Tigre Juan de melhor romance em 2017.