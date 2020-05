Memórias de uma Gueixa, de Arthur Golden

Arthur Golden nasceu no Tennessee e se formou em história da arte, com especialização em arte japonesa, em Harvard. Fez mestrado em história japonesa na Universidade de Columbia, onde também aprendeu mandarim. Após um verão na Universidade de Pequim, decidiu ir trabalhar em Tóquio. Traduzido para mais de 40 países, só nos Estados Unidos e no Canadá, “Memórias de Uma Gueixa” vendeu mais de 6,5 milhões de exemplares. Permaneceu dois anos na lista de mais vendidos do “The New York Times”. Em 2005, ganhou uma adaptação para o cinema vencedora de 29 prêmios, entre eles três Oscars e um Globo de Ouro.