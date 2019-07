10 programas gratuitos para fazer durante a Flip

O Pequeno Príncipe Preto

O “Pequeno Príncipe Preto” é uma adaptação para o teatro do clássico infantil que conta a história de um príncipe que percorre vários planetas com a missão de plantar as sementes da empatia, amor, respeito, coletividade, generosidade e aprendizado familiar. Com texto e direção do diretor e ator Rodrigo França, especialista em filosofia para crianças e pesquisas relacionadas à cultura negra, a peça traz diferentes linguagens que exalta a valorização da cultura negra e retrata o quanto é bonita a diversidade de cada povo.