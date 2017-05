Os 10 melhores vinhos do mundo, até 100 reais

O Wine Searcher, a maior base de dados sobre vinhos da internet, reuniu uma seleção com os dez melhores vinhos do mundo com preços acessíveis. Os vinhos, que foram premiados em concursos como International Wine & Spirit Competition e Decanter World Wine Awards, foram avaliados por sommeliers de 20 países, em degustações às cegas, e tiveram notas superiores a 90 pontos. Os valores dos vinhos no Brasil oscilam entre R$ 65 e R$ 100. O vinho com maior pontuação foi o chileno Reserva Especial Pinot Noir (93 pontos), produzido pela vinícola Cono Sur, na região do Vale do Colchágua. Além do Chile, a lista traz vinhos da Itália, Espanha, Estados Unidos e Portugal.

Reserva Especial Pinot Noir (Cono Sur) — Chile

Chianti Colli Senesi DOCG (Tenute del Cerro) — Itália

Satrico Bianco (Casale del Giglio) — Itália

Pie Franco Verdejo (Blanco Nieva) — Espanha

Marqués de Cáceres Verdejo (Marqués de Cáceres) — Espanha

Shamaris Grillo (Cusumano) — Itália

Glorioso Reserva Rioja (Bodegas Palacio) — Espanha

Grand Arte Shiraz (DFJ Vinhos) — Portugal

Vitiano Rosso (Falesco) — Itália