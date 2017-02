15 músicas que são diamantes para os ouvidos

4 — Tristeza do Jeca, de Angelino Oliveira

Muito antes de empresários inescrupulosos associarem o termo “sertanejo” ao “universitário”, para denominar um dos mais vergonhosos embustes já surgidos na história da música brasileira, duplas como Pedro Bento & Zé da Estrada, Tião Carreiro & Pardinho, Milionário & José Rico, Tibagi & Miltinho lançavam mão da viola para cantar as agruras e alegrias do campônio brasileiro. A música que faziam denotava a legítima riqueza cultural do interior do País — muita vez injustamente ignorada pela população urbana. Assim, composições como “Chico Mineiro”, “Chalana”, “Cabocla Tereza”, “Saudade da Minha Terra”, “Mula Preta”, “Moda da Pinga”, “Rio de Lágrimas”, “Preto de Alma Branca”, “Canarinho do Peito Amarelo”, “O Menino da Porteira”. tornaram-se clássicos absolutos da música sertaneja nacional. Mas o clássico dos clássicos da música caipira pertence a Angelino Oliveira, que compôs “Tristeza do Jeca”, sob a inspiração do famoso personagem Jeca Tatu, criado por Monteiro Lobato no seu romance “Urupês”. “Tristeza do Jeca” é, assim, um dos mais fidedignos retratos do sertanejo brasileiro, ainda mais quando escutada na interpretação inconfundível daquela que foi a maior dupla sertaneja de todos os tempos: Tonico & Tinoco.