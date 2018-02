As 25 praias mais bonitas do Brasil

O site especializado em viagens Trip Adivisor publicou uma lista com as praias brasileiras mais bem avaliadas pelos turistas. O ranking, nomeado Travellers’ Choice Awards é publicado anualmente, e pontua os melhores atrativos turísticos do país e do mundo em diferentes categorias. Na seleção beira-mar, o litoral de diferentes estados brasileiros foi lembrado, mas o topo do ranking foi dominado pelas praias pernambucanas. A primeira colocação é ocupada pela Baía do Sancho, em Fernando de Noronha; e a segunda ficou a cargo da Praia dos Carneiros, em Tamandaré, no litoral sul do Estado. Honrando o Rio de Janeiro, um dos principais destinos turísticos do país, a Praia do Forno, no Arraial do Cabo, ocupa o terceiro lugar.

Baía do Sancho, Fernando de Noronha, Pernambuco Considerada um dos melhores pontos do Brasil para mergulhos livres, a Baía do Sancho possui águas cristalinas e é rodeada por bancos de corais. O acesso é a partir de um penhasco que oferece uma vista sensacional.

Praia dos Carneiros, Tamandaré, Pernambuco

Uma das praias menos movimentadas do litoral sul de Pernambuco é rodeada de um belo cenário de recifes, que formam piscinas naturais de água quente. Além disso, uma pequena igreja dedicada a São Benedito, construída no século 18, se destaca de frente ao mar.

Praia do Forno, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro

Um dos principais cartões postais do Arraial do Cabo só pode ser acessado a pé, por uma trilha leve, ou de barco. O contraste da água na faixa de areia branca rodeada de vegetação oferece uma vista exuberante.

Praia da Farol, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro

Outro paraíso do Arraial do Cabo é a Praia do Farol, uma das mais bonitas da região dos Lagos. Ela foi classificada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) como uma das melhores do país, de acordo com critérios de pureza da água e paisagem.

Prainha, Rio de Janeiro

Localizada na zona oeste do Rio, a prainha é um dos melhores refúgios paradisíacos da cidade. Além da beleza, ela possui a Bandeira Azul da Foundation For Environmental Education, atribuído a praias e áreas costeiras que cumprem 33 exigências ambientais e de qualidade.

Praia Cacimba do Padre, Fernando de Noronha, Pernambuco

Uma das maiores praias da ilha, com 900 metros de extensão, ela abriga o Morro dos Dois Irmãos, outro cartão postal de Fernando de Noronha. As águas cristalinas, cercadas por areia clara, são repletas de vida marinha.

Baía dos Golfinhos, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte

A Baía dos Golfinhos é um destino excelente para quem busca descanso e contato com a natureza. O mar é tranquilo e de águas quentes. Ela tem esse nome pela presença de golfinhos, que costumam nadar com os visitantes.

Praia de Grumari, Rio de Janeiro

O acesso é feito apenas de carro. Longe do barulho e da poluição, as águas são cristalinas e cercadas de vegetação preservada. Há opções de quiosques próximos, nos quais é possível desfrutar refeições agradáveis.

Prainhas do Pontal de Atalaia, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro

As prainhas, separadas por rochas, são acessadas por uma escadaria com vista privilegiada. Elas estão localizadas no Morro do Pontal do Atalaia. Dependendo do período do dia a cor da água pode ser diferente, variando do verde ao azul.

Praia do Arpoador, Rio de Janeiro

A praia de formação rochosa localizada no bairro de Ipanema possui um pequeno e movimentado trecho de areia. Ela é conhecida pela vista que oferece do oceano e algumas ilhas a partir do topo da pedra do Arpoador.

Praia de Lopes Mendes, Ilha Grande, Rio de Janeiro

A praia mais famosa da Ilha Grande apresenta aproximadamente três quilômetros de areia clara. Propícia para o surfe, ela é a mais procurada pelos praticantes do esporte na região. Apesar disso, também é indicada para banhistas que procuram tranquilidade.

Praia de Itacoatiara, Niterói, Rio de Janeiro

Uma das praias mais movimentadas de Niterói é ponto alto do surfe. As águas são agitadas e bastante cristalinas. Além disso, ela é cercada pelo Parque da Serra da Tiririca, cuja vegetação coloca ainda mais em evidência a beleza do mar.

Praia da Conceição, Fernando de Noronha, Pernambuco

Por estar totalmente cercada por morros a praia é protegida dos ventos, o que resulta em um mar tranquilo para mergulho. Uma das suas principais atrações são as piscinas naturais formadas no seu costão direito.

Praia da Barra, Rio de Janeiro

A praia detém o título de maior do Rio com quase 18 km de extensão. Ela está bem cercada por comércios, restaurantes e até uma área de preservação ambiental, a partir do trecho da Avenida Ayrton Senna.

Praiado Madeiro, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte As águas quentes verdes e calmas são algumas das principais características da Praia do Madeiro. Durante a manhã é possível avistar o nado de golfinhos, que completam a aventura paradisíaca mais procurada pelos turistas em Tibau do Sul.

Praia de São Miguel dos Milagres, Alagoas

O trecho do litoral alagoano é ideal para quem fugir das praias lotadas. Sombreada por coqueiros e protegida por recifes, o destino é bastante procurado por casais e famílias, que buscam tranquilidade e descanso.

Morro Branco, Fortaleza, Ceará

Entre as falésias vermelhas do Morro Branco, que formam verdadeiros labirintos naturais, as praias já foram palco de produções cinematográficas e televisivas. Para completar a beleza do lugar, as águas esverdeadas e cristalinas são a cereja do bolo.

Quarta Praia, Morro do São Paulo, Bahia

Ao todo são 8 km de areias claras e águas calmas. As piscinas naturais que se formam na maré baixa são ideias para mergulho. Mesmo no verão não há muitos visitantes no local, o que torna a praia ideal para quem busca tranquilidade.

Galés de Maragogi, Maragogi, Alagoas

As Galés são piscinas naturais próximas a orla de Maragogi. Ao todo são três áreas: as Galés principais, as piscinas das Toacas e Barra Grande. É possível conhecer as três em um passeio de barco. No entanto, as preferidas dos visitantes são as Galés Principais.

Lagoinha do Leste, Florianópolis, Santa Catarina

Aproveitar as belezas da Lagoinha do Leste não é para qualquer um. Para chegar até ela é necessário encarar uma longa caminhada ou uma viagem de barco. No entanto, o esforço vale a pena. Ela é considerada uma das praias mais bonitas de Florianópolis.

Praia do Forte, Cabo Frio, Rio de Janeiro

A praia possui 14 km de extensão e oferece uma experiência turística completa. As águas cristalinas são cercadas pelas ruínas do Castelo Garcia d’Ávila, a primeira fortificação portuguesa no Brasil. Além disso abriga o Projeto Tamar e possui excelente infraestrutura.

Praia de Canoa Quebrada, Aracati, Ceará

Com clima quente durante todo o ano, o mar calmo e de uma limpidez invejável surpreende entre as dunas de areia e falésias avermelhadas. Além da praia paradisíaca, também há uma excelente infraestrutura para os turistas.

Praia do Rosa, Imbituba, Santa Catarina

Com apenas dois quilômetros de extensão, a faixa de areia clara é uma das mais impressionantes do litoral catarinense. Cercada de mata nativa, que abriga trilhas, ela é o destino preferido de pessoas que apreciam o contato com a natureza.

Praia de Ipioca, Maceió, Alagoas

A praia praticamente deserta possui areia branca e águas cristalinas e tranquilas. Os bancos de areia formam piscinas naturais, que são ótimas para mergulho. O mar cristalino é acompanhando por faixas de coqueiros, que oferecem sombra.