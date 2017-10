Os 10 melhores filmes de Halloween de todos os tempos

Este Mundo é um Hospício (1944), Frank Capra



Martha e Abby Brewster são duas senhoras que vivem próximas a um cemitério. As duas compartilham uma prática secreta: o assassinato em série de velhos solitários — o que acreditam ser um ato de caridade com as vítimas. Elas não contavam apenas com que o sobrinho, Mortimer, descobrisse toda a verdade. Depois de se casar com a sua amada, Elaine, na noite de Halloween, o rapaz descobre que há 12 corpos escondidos no porão de suas tias.