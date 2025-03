Vencedor de 3 Oscars, uma das 30 maiores obras-primas do cinema está prestes a deixar a Netflix

Poucos filmes conseguem sair da tela e se infiltrar na mente do espectador de maneira tão intensa e persistente quanto “O Pianista”. A obra de Roman Polanski, baseada na autobiografia de Wladyslaw Szpilman, não se limita a retratar os horrores do Holocausto, mas os transporta para um nível de intimidade brutal, onde a sobrevivência se torna um ato de resistência silenciosa. A direção de Polanski, que ele próprio sobreviveu aos guetos de Cracóvia e Varsóvia, traz uma autenticidade devastadora, recusando-se a recorrer à grandiloquência para narrar a desumanização. Pelo contrário, é na observação minuciosa da degradação cotidiana, no horror filtrado por frestas de portas entreabertas, que o filme encontra sua maior força.

Adrien Brody entrega uma atuação magistral ao encarnar Szpilman, um homem que, mesmo despido de tudo, carrega consigo a dignidade de quem se recusa a desaparecer. A transformação física do ator — que perdeu peso considerável para interpretar a progressiva exaustão do personagem — é apenas um dos aspectos que tornam sua performance tão visceral. Sua expressão vacilante entre o desalento e a esperança, o olhar que se apega ao que resta de humanidade ao seu redor, fazem de sua interpretação um dos pilares emocionais do filme. Para alguns, seu comportamento apático poderia sugerir uma falta de profundidade emocional, mas essa abordagem contida é justamente o que confere ao personagem uma camadas de complexidade: ele não é um herói tradicional, e sim um homem consumido pela incerteza, flutuando entre a resignação e o instinto de sobrevivência.

A fotografia de “O Pianista” reforça essa sensação de isolamento e impotência. A câmera se torna testemunha silenciosa dos horrores da guerra, muitas vezes restringindo o campo de visão ao ponto de vista do protagonista. Essa escolha narrativa é particularmente eficaz ao retratar o Gueto de Varsóvia, um espaço de opressão e resistência que raramente recebe a devida atenção no cinema. Em vez de enfatizar a luta armada da resistência judaica, Polanski opta por focar na sobrevida daqueles que apenas tentavam existir.

O impacto emocional do filme atinge seu auge em uma das cenas mais marcantes: quando um oficial alemão, em um momento de inesperada humanidade, pede que Szpilman toque para ele. A música, que ao longo do filme funciona como um elo entre a vida anterior do pianista e sua dolorosa realidade, assume um papel quase transcendental. Essa cena evoca comparações inevitáveis com “A Lista de Schindler”, mas sem a mesma conotação redentora. Aqui, o oficial alemão não é um herói moralmente ambíguo, e sim um espectador momentaneamente tocado pela arte, antes que a brutalidade da guerra o reduza novamente às convenções de seu papel.

“O Pianista” tem uma precisão histórica e faz um retrato fidedigno da barbárie nazista. É incrível por sua capacidade de provocar reflexão sobre a essência da existência humana em tempos de extrema adversidade. Ao evitar sentimentalismos e clichês heroicos, Polanski constrói uma narrativa que reverbera pela sua verdade crua. Não à toa, o filme se consolidou como uma das mais impactantes representações cinematográficas do Holocausto e, sem dúvida, merece figurar entre os maiores da história do cinema. Sua presença nos prêmios da Academia, com uma possível consagração de Polanski e Brody, seria uma justa homenagem a uma obra que desafia, emociona e persiste na memória.