Chegou à Netflix o faroeste que virou febre no mundo e mudou a forma de contar histórias sobre o velho oeste americano

Um bom faroeste é feito de personagens imbuídos de um desejo de retaliação, que se atiram sem medo a uma jornada contra quem desestabiliza a harmonia de sua terra mediante um crime e consegue até macular a honra de sua família com o sangue de um inocente. A premissa se mostra verdadeira no momento em que se começa a listar algumas produções que se aprofundam sobre o argumento do acerto de contas, e os vaqueiros americanos entram nessa equação como sacerdotes profanos e bárbaros da terra, mestres na alquimia de fazer do talento em lidar com o lado mais primitivo da natureza uma qualidade prezada não só por quem os rodeia, mas por toda a gente.

Taylor Sheridan segue confirmando a validade do axioma em “1883”, que tem o condão de amalgamar a força atávica do western à energia crescente de um thriller austero, conduzido por um ex-escravizado que chega à Cidade de Yellowstone, Montana, dezoito anos depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos disposto a ganhar a vida honestamente. Na prequela da aclamada série, disponível na Netflix e na Paramount+, Sheridan elabora explicações para alguns dos conflitos a envolver o patriarca John Dutton e seu belicoso clã, numa constante guerra por dinheiro e poder, mas não só.

Dutton é o dono de um pedaço de terra em Montana bem maior que muitas cidades, mas, como se sabe, os ricos também choram. No spin-off de “1923” (2022), também de Sheridan, exibida pela Paramount+, o protagonista vivido por Kevin Costner parece aquela fortaleza, porém logo se nota que o trauma do passado exposto em flashbacks ao longo da primeira temporada o atormenta. Esse núcleo hermético, liderado por Costner, mas sustentado também por Jamie, Beth e Kayce, os filhos interpretados por Wes Bentley, Kelly Reilly e Luke Grimes, respectivamente, balança do suave para o brutal e daí para o crime, com Lindon e Sheridan sabendo explorar bem tópicos a exemplo de grilagem, jogatina e a política por trás de cada um desses negócios, representados por Thomas Rainwater e Lynelle Perry, os personagens de Gil Birmingham e Wendy Moniz. Aqui, quem dá as cartas é James Dutton, irmão do todo-poderoso personagem de Costner, que tenta a todo custo expandir seu império. Tim McGraw segura o rojão deixado pelo colega, conseguindo fazer com que o numeroso elenco orbite em torno de sua figura imponente, sem que percam-se como figurantes de luxo. Mas que os outros volumes da saga são muito mais cheios de vigor, isso é certo.

Série: 1883

Criação: Taylor Sheridan

Ano: 2021-2022

Gêneros: Faroeste

Nota: 8/10