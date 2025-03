Para rir e refletir: comédia política com Sandra Bullock e Billy Bob Thornton, imperdível, está na Max

Aqui, a política se converte em espetáculo e as eleições são travadas como batalhas de marketing. “Especialista em Crise” expõe as engrenagens ocultas da manipulação eleitoral. Inspirado no documentário de Rachel Boynton, o roteiro de Peter Straughan, sob a direção de David Gordon Green, transcende a disputa presidencial boliviana de 2002 para lançar um olhar corrosivo sobre a influência norte-americana em campanhas estrangeiras e os jogos de poder que regem os bastidores políticos. Mais do que um thriller político, o filme é um reflexo de práticas que, embora chocantes, são reconhecidamente familiares a quem acompanha o teatro das eleições mundo afora. A questão que paira é se o público realmente se dispõe a encarar essa verdade ou se, anestesiado pela saturação de narrativas midiáticas, optará por descartar o que vê como apenas mais uma ficção.

A trama acompanha Jane Bodine (Sandra Bullock), uma consultora política que, após um afastamento forçado por um episódio que a traumatizou, é recrutada para reerguer a candidatura de Pedro Gallo (Joaquim de Almeida), um político boliviano em franca desvantagem. No campo oposto, seu eterno rival Pat Candy (Billy Bob Thornton) comanda a campanha do adversário Victor Rivera (Louis Arcella). O embate entre ambos se desenrola como um jogo de xadrez onde as estratégias importam mais que as ideologias, e cada movimento é calculado para provocar reações no eleitorado. Entre ataques velados, golpes de efeito e manobras midiáticas, o filme desconstrói o ideal democrático ao revelar que eleições não são vencidas pela melhor proposta, mas pelo domínio da narrativa e pela capacidade de manipular a percepção pública.

A verossimilhança do enredo se sustenta na precisão com que o filme retrata os bastidores de uma campanha eleitoral. Da rivalidade entre consultores políticos que, apesar da competição acirrada, mantêm uma convivência quase cínica, até os debates internos sobre estratégias e a resistência dos próprios candidatos em seguir conselhos, o filme traduz fielmente o ambiente caótico e tenso de uma corrida eleitoral. O pragmatismo da equipe de campanha, as divisões familiares causadas pela polarização política e o estresse constante dos envolvidos são apresentados com uma naturalidade que dialoga diretamente com quem já esteve nos corredores do poder. Alguns momentos são particularmente brilhantes, como a cena em que as caravanas dos candidatos se cruzam em uma estrada, resultando em uma provocação humorística digna das artimanhas reais da política.

Se há algo questionável no filme, é a insistência em retratar Bodine como alguém surpresa e alienada diante da dureza do jogo político. Para uma consultora veterana, sua indignação com as regras do jogo soa um tanto ingênua, especialmente considerando a sua própria experiência em campanhas anteriores. Essa caracterização, embora contribua para o arco dramático da personagem, enfraquece a construção de sua figura como estrategista implacável. No entanto, essa escolha narrativa não compromete a qualidade da produção, que equilibra com habilidade tensão e humor, tornando-se envolvente até mesmo para quem não é aficionado por política.

O elenco entrega atuações convincentes. Sandra Bullock conduz a narrativa com carisma e intensidade, enquanto Billy Bob Thornton incorpora seu papel com o cinismo preciso para um antagonista desse universo. O filme ainda se beneficia do talento de Anthony Mackie, Ann Dowd e do estreante Reynaldo Pacheco, que enriquecem a trama com performances secundárias marcantes. Ainda que “Especialista em Crise” exiba um viés ideológico evidente e um desfecho previsível, sua relevância não está no julgamento político, mas na forma como escancara a engrenagem que transforma eleições em espetáculos midiáticos.