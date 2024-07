Comédia romântica mais que perfeita com Sandra Bullock, na Netflix

O cinema pode ser um refúgio, um espaço onde nos deparamos tanto com mundos imaginários quanto com reflexões sobre nossa própria realidade. Ele nos provoca a revisitar nossas vidas e considerar diferentes perspectivas. Filmes que nos confrontam com nossos medos e traumas podem ser desafiadores, mas também reveladores, ajudando-nos a perceber aspectos de nossa existência que antes evitávamos.

Filmes situados em clínicas de reabilitação frequentemente expõem verdades difíceis e impactantes. Exemplos notáveis são “Bicho de Sete Cabeças”, “Garota, Interrompida” e “Um Estranho no Ninho”, que oferecem visões cruas e, por vezes, perturbadoras da vida em tais instituições. Em contraste, algumas produções abordam o tema com uma abordagem mais leve e otimista, como “Se Enlouquecer, Não Se Apaixone” e “28 Dias”, proporcionando uma visão esperançosa e encorajadora da jornada de cura.

Embora o cinema não substitua a terapia, ele pode ser um espelho que reflete aspectos de nossa vida que preferimos ignorar. “28 Dias”, uma comédia dirigida por Betty Thomas e lançada nos anos 2000, narra a história de Gwen (Sandra Bullock), uma jornalista alcoólatra que, após arruinar o casamento de sua irmã em um acesso de bebedeira, rouba uma limusine e colide com uma casa. Para evitar a prisão, Gwen é enviada para uma clínica de reabilitação, onde encontra uma série de personagens excêntricos que a ajudam a descobrir lições valiosas.

Gwen não enfrenta apenas seu alcoolismo, mas também sua própria teimosia, egoísmo e rebeldia. O período na clínica a obriga a encarar suas falhas e a fazer sacrifícios necessários para a recuperação. Gwen precisa seguir as regras da clínica, executar tarefas básicas do dia a dia e resistir às tentativas de seu namorado, Jasper (Dominic West), também alcoólatra, de visitá-la.

“28 Dias” se destaca entre as comédias dos anos 2000, como “Meninas Malvadas”, “Como Perder Um Homem em 10 Dias” e “Casamento Grego”, todas marcantes no gênero. Durante essa fase, Sandra Bullock brilhou em comédias românticas, conquistando uma ampla audiência.

Essa comédia, fundamentada em pesquisas sobre a vida em clínicas de reabilitação e inspirada em histórias reais, equilibra humor, boas atuações e leveza, mesmo ao tratar de temas pesados. Através de flashbacks, o filme revela a infância de Gwen, mostrando que seu problema com álcool tem raízes profundas, refletindo a luta de sua mãe com o mesmo vício. Embora evite mergulhar profundamente nos traumas para manter o tom cômico, o filme aborda a influência dos pais na vida dos filhos, a possível hereditariedade dos vícios e a importância do apoio emocional na recuperação.

Disponível na Netflix, “28 Dias” é uma comédia tocante e sensível, ideal para ser assistida com a mente e o coração abertos. O filme ressalta a importância do apoio emocional e familiar na superação dos vícios, oferecendo uma mensagem de esperança e amor.

Filme: 28 Dias

Direção: Betty Thomas

Ano: 2000

Gênero: Comédia / Drama

Nota: 8/10