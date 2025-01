A série de faroeste mais premiada da história retorna à Netflix com uma nova temporada que vai prender você em casa neste fim de semana

O cinema, moldado pelas exigências do público e do mercado, tem a habilidade de criar e recriar espaços e atmosferas. Em “Yellowstone”, a colaboração entre John Linson e Taylor Sheridan busca reavivar a mística de um faroeste moderno que, embora com nuances de thriller, parece tentar capturar algo de um passado que se dissipa. Sheridan, conhecido pela profundidade psicológica de seus roteiros, como os de “Sicario: Terra de Ninguém” (2015), “Sicario: Dia do Soldado” (2018) e “A Qualquer Custo” (2016), mantém essa complexidade, especialmente ao desenvolver a quarta temporada da série, que estreou em novembro de 2022. A trama oferece mais do que apenas o esboço psicológico de seu protagonista, um anti-herói que, imortalizado nas mãos de Sheridan, já se tornou uma figura icônica. Esse aprofundamento torna a série uma obra cada vez mais sólida, embora ela revele traços de um enredo que ainda se desfaz em camadas complexas.

John Dutton, interpretado por Kevin Costner, é o dono de uma vasta propriedade em Montana, uma terra que possui mais território do que muitas cidades. Porém, como é amplamente reconhecido, mesmo os mais ricos enfrentam seus próprios dilemas. O spin-off de “1923” (2022), também de Sheridan, apresenta uma perspectiva mais íntima de Dutton, com flashbacks que revelam os traumas de seu passado. Este núcleo familiar, centrado em Costner, mas ampliado pelos filhos do patriarca — Jamie, Beth e Kayce —, traz uma combinação de suavidade, brutalidade e crime, explorando temas de corrupção, jogatina e intrigas políticas com grande destreza.

A narrativa, que oscila entre momentos de tensão e reflexão, é enriquecida pela presença de personagens como Thomas Rainwater e Lynelle Perry, interpretados por Gil Birmingham e Wendy Moniz, cujas ações trazem nuances à trama. A saída controversa de Costner, embora traga um mistério ao enredo, não compromete o equilíbrio da história, que se mantém vibrante até a quinta temporada, disponível na Netflix, onde o clímax de uma família à beira da ruína ressurge com uma força imperturbável.

Série: Yellowstone — 4ª temporada

Criação: John Linson e Taylor Sheridan

Ano: 2018-2024

Gênero: Faroeste

Nota: 8/10