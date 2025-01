Prepare-se para a mais fascinante aventura de sua vida: o filme que vai te transportar para outra era, no Prime Video

Inspirado no poema arturiano “Sir Gauvain e o Cavaleiro Verde”, do século 14, “A Lenda do Cavaleiro Verde” é uma imersão visual e sensorial na atmosfera da Idade Média. Produzido pela A24 e dirigido por David Lowery, o longa se desvia das convenções do cinema comercial para se tornar uma experiência contemplativa, onde o ritmo pausado e a complexidade narrativa desafiam o espectador a absorver cada detalhe com atenção.

O enredo se inicia na corte do Rei Arthur (Sean Harris) e da Rainha Guinevere (Kate Dickie), durante a noite de Natal. O jovem Gauvain (Dev Patel), sobrinho do monarca e aspirante a cavaleiro, busca conquistar sua própria honra. Sua chance surge com a aparição do misterioso Cavaleiro Verde (Ralph Ineson), uma criatura imponente que propõe um jogo arriscado: qualquer guerreiro presente pode golpeá-lo como quiser, mas, dentro de um ano, deverá receber o mesmo golpe em retorno. Impulsivo e ansioso por provar seu valor, Gauvain decapita o oponente. Para seu horror, o Cavaleiro Verde simplesmente recolhe sua própria cabeça e parte, reafirmando o pacto. A partir desse momento, Gauvain embarca em uma jornada inexorável rumo ao destino que escolheu para si.

Os meses que antecedem o reencontro são vividos sob o peso da promessa, e à medida que o tempo avança, o brilho da glória inicial se dissipa. O jovem desfruta da efêmera fama conquistada, mas quando o Natal retorna, é forçado a confrontar sua escolha. A jornada até a capela do Cavaleiro Verde o conduz por provações que testam sua coragem e moralidade. Enfrenta espectros, cruza caminhos com personagens enigmáticos e experimenta prazeres e tentações que abalam sua determinação.

Um dos momentos mais reveladores ocorre na propriedade do nobre Sir Bertilak (Joel Edgerton), que oferece hospitalidade a Gauvain sob uma condição peculiar: durante sua estadia, tudo que o anfitrião conseguir caçar será oferecido ao visitante, que, em contrapartida, deve entregar tudo o que receber enquanto ali estiver. No entanto, Gauvain falha no acordo ao ceder à sedução da esposa de Bertilak e ao aceitar dela um cinto encantado, capaz de protegê-lo de qualquer ferimento. Com isso, compromete não apenas sua integridade, mas também a promessa feita ao Cavaleiro Verde, pois esconde o objeto e busca garantir sua própria sobrevivência de maneira desonrosa.

Ao final, ao alcançar a capela e se ajoelhar diante da entidade que o espera, Gauvain se vê desprovido das virtudes que um cavaleiro deveria encarnar. Seu percurso, mais do que um deslocamento físico, foi uma travessia de autodescobrimento. O embate final revela que o verdadeiro desafio sempre esteve em sua própria consciência e na maneira como lidaria com a iminência da morte.

A escolha de Dev Patel para o papel principal é um dos grandes acertos do filme. Seu olhar intenso e expressão carregada de vulnerabilidade conferem ao personagem um realismo raro, tornando sua trajetória ainda mais envolvente. O ator constrói um Gauvain complexo, distante da figura heroica imaculada, apresentando um jovem repleto de contradições, medos e anseios.

