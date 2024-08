Considerado John Wick indiano, filme dirigido e estrelado por Dev Patel é espetáculo de brutalidade no Prime Video

Dev Patel, ator britânico de 34 anos, é reconhecido por muitos de seus papéis no cinema mainstream. Alavancado depois de interpretar Jamal Malik em “Quem Quer Ser um Milionário?”, de ninguém menos que Danny Boyle, agora embarca em sua estreia na direção do longa-metragem “Fúria Primitiva”.

Embora não seja fluente em hindi ou outros dialetos falados na Índia, Patel aprendeu um pouco do idioma para vários de seus papéis. Agora, em “Fúria Primitiva”, ele precisou usar um pouco mais da língua de seus pais. Sua forte conexão com suas raízes e a afinidade profunda com as histórias indianas o levaram a escolher uma história que se passasse no país. Patel não apenas diversifica seus papéis com isso, como também contribui para o cinema indiano.

Patel, além de diretor, é também roteirista e protagonista de “Fúria Primitiva”. Ele interpreta Kid, um lutador que usa uma máscara de gorila e entra no ringue contra outros homens mascarados de animais. Quanto mais ele apanha no octógono, mais dinheiro ele embolsa. No entanto, por trás de um lutador sem desejo de vitória, existe um homem com um plano de vingança.

Uma carteira roubada e passada de mão em mão faz a câmera serpentear entre ruas e becos obtusos da cidade indiana fictícia até alcançar as mãos cheias de cicatrizes profundas de Kid. A carteira roubada o ajuda a ganhar acesso ao escritório de uma importante empresária, que administra um clube exclusivo na cidade, frequentado por homens poderosos, como Rana (Sikandar Kher), um chefe de polícia corrupto responsável pela morte da mãe de Kid, décadas antes.

Flashbacks de um passado ora feliz, ora melancólico são um presságio para acontecimentos trágicos. Um garotinho e sua mãe vivem em um vilarejo em meio a pessoas simples e felizes. As cenas romanticamente desenhadas passam a impressão de tempos inocentes e resplandecentes, quando a vida era preenchida por uma fina e frágil camada de felicidade, prestes a ser rompida por interesses políticos e forças policiais não muito bem aprofundadas.

Kid, como figura crística, atravessa a morte e a ressurreição. Neste momento do filme, podemos perceber a devoção do ator em esculpir seu corpo para o papel. Embora ainda pareça magro demais e frágil, a força de seu personagem reside em uma voracidade interna, uma busca faminta por justiça. Kid precisa ajudar sua comunidade a se defender dessas figuras poderosas, porque, se não o fizer, ninguém o fará.

“Fúria Primitiva” começou a ser gravado antes da pandemia de Covid-19 e enfrentou diversos desafios até sua estreia, em 2024. Além das adaptações e novos planejamentos por causa do coronavírus, o cronograma sofreu com atrasos, falta de verba e dificuldades de Patel em tomar decisões dentro dos sets de filmagem. Foi aí que a figura salvadora de Jordan Peele apareceu, oferecendo não apenas ajuda com o financiamento, mas também sua experiência técnica, orientação e apoio criativo e estratégico para Patel atravessar esses percalços.

Filme: Fúria Primitiva

Direção: Dev Patel

Ano: 2024

Gênero: Crime/Thriller/Ação/Drama

Nota: 8