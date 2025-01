6 indicações ao Oscar e um roteiro afiado: o drama de Aaron Sorkin que você deveria largar tudo agora mesmo e assistir, na Netflix

Aaron Sorkin consolida sua trajetória como cineasta e roteirista de elite com “Os 7 de Chicago”, um filme que não apenas reafirma sua maestria com diálogos afiados, mas também marca um avanço significativo na sua direção. Conhecido por roteiros emblemáticos como “A Rede Social” e “Moneyball”, Sorkin estreou na direção com “A Grande Jogada” (2017), mas é nesta obra que ele eleva sua habilidade narrativa a um novo patamar. A fusão entre seu estilo literário meticuloso e uma construção visual envolvente confere ao longa um impacto dramático inegável.

A essência do filme está nos diálogos, característicos da assinatura de Sorkin. Longe de serem meras trocas de palavras, as conversas entre os personagens desvendam nuances psicológicas e políticas, aprofundando as tensões da trama. Embora a articulação e intensidade das falas ultrapassem o realismo cotidiano, essa estilização contribui para a clareza e fluidez da narrativa, mantendo o espectador imerso no debate moral que permeia a história.

O enredo revive o julgamento de sete ativistas políticos em 1969, acusados de incitar protestos violentos durante a Convenção Nacional Democrata de 1968. Lançado em 2020, o filme ressoa fortemente com o contexto de polarização e agitação política dos Estados Unidos na era Trump, estabelecendo paralelos contundentes entre passado e presente. Mais do que reconstituir um evento histórico, Sorkin utiliza a trama para investigar a vulnerabilidade da democracia e o uso do sistema judiciário como instrumento de repressão política.

O elenco desempenha um papel crucial na força do filme. Eddie Redmayne confere profundidade a Tom Hayden, líder estudantil de postura idealista, enquanto Sacha Baron Cohen surpreende com uma interpretação sagaz de Abbie Hoffman, ícone da contracultura. Yahya Abdul-Mateen II entrega uma atuação impactante como Bobby Seale, cofundador dos Panteras Negras, cuja exclusão forçada do julgamento evidencia a parcialidade do sistema. Frank Langella dá vida ao autoritário juiz Julius Hoffman, cuja condução do caso exala preconceito e arbitrariedade. Já Joseph Gordon-Levitt, como o promotor Richard Schultz, representa a complexidade moral de alguém que, mesmo atuando pelo governo, percebe as distorções da justiça.

Ainda que a obra tome algumas liberdades criativas, o equilíbrio entre dramatização e fidelidade histórica é mantido com precisão. O roteiro carrega uma carga emocional poderosa, repleta de embates verbais e dilemas éticos, tornando-se uma reflexão incisiva sobre direitos civis, repressão estatal e a perpetuação de injustiças sob o véu da legalidade. Ao revisitar esse episódio, “Os 7 de Chicago” não apenas revisita feridas do passado, mas também expõe as fraturas políticas que persistem na sociedade americana contemporânea.

Disponível na Netflix, o longa se desvia do mero relato documental e se afirma como um comentário vigoroso sobre os mecanismos de controle político. Assim como os ativistas de 1969 foram transformados em alvos simbólicos de uma guerra ideológica, o filme levanta questionamentos sobre como a justiça pode ser manipulada para interesses particulares. Essa abordagem faz da obra uma peça cinematográfica instigante, que convida o público a uma reflexão profunda sobre democracia, resistência e o preço da dissidência.

Com um elenco excepcional e uma condução firme, Sorkin entrega um drama histórico que transcende o entretenimento e se posiciona como uma análise crítica das estruturas de poder. Seu roteiro, denso e intelectualmente provocador, desafia o espectador a reconsiderar conceitos de liberdade e justiça, deixando uma mensagem contundente sobre o custo de enfrentar um sistema injusto. “Os 7 de Chicago” não apenas revisita um julgamento marcante, mas o ressignifica como um alerta sobre as fragilidades democráticas que persistem em qualquer época.