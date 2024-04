Com Joseph Gordon-Levitt, filme de colaborador de Steven Spielberg, foi processado e está na Netflix

Dirigido por David Koepp, que coescreveu o enredo com John Kamps, “Perigo Por Encomenda” é um thriller de ação estrelado por Joseph Gordon-Levitt, que explora as tensões dos entregadores de bicicleta nas movimentadas ruas de Nova York. O filme foi alvo de uma ação judicial movida pelo autor Joe Quirk, que acusou os cineastas de plagiarem seu livro “The Ultimate Rush”, mas acabou vencendo no tribunal após a decisão do juiz de que não havia similaridades significativas entre as histórias.

Recebendo o certificado de “fresco” pelo tomatômetro do Rotten Tomatoes, o filme surpreendeu tanto a crítica quanto os produtores. David Koepp, conhecido por sua colaboração com Steven Spielberg em “Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros” e filmes da franquia Indiana Jones, além de produções como “Missão: Impossível” e “Inferno”, possui um currículo respeitável. Por isso, sua incursão em um projeto aparentemente menos ambicioso deixou muitos intrigados. No entanto, ele demonstrou que é possível combinar entretenimento e qualidade.

Wilee (Joseph Gordon-Levitt) é um entregador de bicicleta que trabalha em Manhattan e não parece ter qualquer apego pela própria vida. Pilotando sua bicicleta loucamente pelas ruas, ele passa por cima de calçadas, salta pequenos cercados, atravessa na frente dos carros, arranca alguns retrovisores e chega ao seu destino com rapidez e eficiência, mas sem muito cuidado. Ele e seus colegas de trabalho sobrevivem como aventureiros livres que não seguem regras e não recebem bem o suficiente para viverem sempre encharcados de suor sobre suas bicicletas.

No entanto, a profissão parece ser seguida mais pelo sentimento de liberdade, o poder de fluir pela cidade apesar do trânsito e a emoção da alta velocidade sob perigos constantes e iminentes do tráfego. Em cima de suas bicicletas, parece ridículo, eu sei, mas eles se sentem melhores do que o resto da cidade, que passa horas de tédio com suas bundas sentadas em bancos de carros presos nos engarrafamentos.

Durante grande parte do filme, Joseph Gordon-Levitt passa mais tempo pedalando do que simplesmente andando sobre os próprios pés. As cenas de adrenalina tomam a maior parte do tempo de tela e a trama de suspense se dá por conta de um envelope contendo um papel misterioso que fica sob os cuidados de Walee para ser entregue para uma mulher especial.

A missão olímpica vai unir Walee a outros dois ciclistas habilidosos de sua agência, Vanessa (Dânia Ramirez) e Manny (Wolé Parks), para que a encomenda consiga chegar ao seu destino. Enquanto isso, um policial corrupto interpretado por Michael Shannon, Bobby Monday, mobiliza agentes do departamento de polícia de Nova York para capturar os entregadores e impedir que a encomenda seja entregue.

Com uma premissa meio maluca, um pouco ridícula e um tanto absurda, o filme de David Koepp é um projeto desinibido que conseguiu convencer boa parte do público e da crítica ao entregar um enredo de ação tangível, de tirar o fôlego e que, sem sombra de dúvidas, foi um dos papéis fisicamente mais desafiadores de Joseph Gordon-Levitt.

Filme: Perigo Por Encomenda

Direção: David Koepp

Ano: 2012

Gênero: Ação/Policial/Suspense

Nota: 8/10