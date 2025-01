Comédia romântica com Lindsay Lohan é um dos 10 filmes mais vistos da Netflix em 2024

Após um período longe dos holofotes, Lindsay Lohan retorna com uma nova chance de brilhar. Desde 2022, a atriz tem se dedicado a comédias românticas na Netflix, estreando com “Pedido Irlandês”. Dirigido por Janeen Damian e roteirizado por Kirsten Hansen, o longa se apresenta como um romance leve e envolvente, ideal para momentos de descontração.

Na trama, Lohan interpreta Maddie Kelly, editora literária que nutre um amor platônico por Paul Kennedy (Alexander Vlahos), o escritor de maior sucesso de sua editora. Embora acredite que o sentimento seja recíproco, Paul surpreende ao se apaixonar por Emma Taylor (Elizabeth Tan), amiga de infância de Maddie, e rapidamente a pede em casamento. Assim, Maddie e Heather (Ayesha Curry), integrante inseparável do trio de amigas, partem rumo à Irlanda para celebrar a união. O cenário idílico, um castelo cercado por campos de lavanda em uma pacata cidade litorânea, adiciona um toque mágico à história.

Antes mesmo de chegar ao destino, Maddie cruza com James Thomas (Ed Speleers), um fotógrafo com quem confunde sua bagagem no aeroporto. Esse pequeno desencontro desencadeia uma série de eventos inesperados. Conforme os preparativos do casamento avançam, Maddie observa a felicidade de Emma e Paul, sentindo-se cada vez mais desmotivada em relação à própria vida amorosa.

Em um momento de introspecção, Maddie encontra um banco encantado em meio ao campo e, tomada pela tristeza, deseja estar no lugar de Emma. Para sua surpresa, a magia do banco — ligado à tradição de Santa Brígida — faz seu desejo se concretizar, mas de forma inusitada: em vez de lhe dar o que quer, concede o que realmente precisa. Assim, Maddie se vê casada com Paul, mas logo percebe que a realidade do matrimônio não corresponde às suas idealizações. Confrontada por uma sogra controladora e um vestido de noiva que detesta, ela percebe que reescrever o destino pode ter consequências inesperadas.

Paralelamente, sua mãe, Rosemary (Jane Seymour), enfrenta obstáculos para chegar à Irlanda a tempo da cerimônia, enquanto Emma, visivelmente infeliz, lida com a dor de ter perdido seu grande amor. O destino, no entanto, reserva uma reviravolta: durante uma sessão de fotos, Maddie e James ficam presos em uma tempestade e, nesse isolamento forçado, um vínculo inesperado se forma, colocando seus sentimentos à prova.

Embora “Pedido Irlandês” não inove dentro do gênero da comédia romântica, a atuação carismática de Lindsay Lohan resgata a nostalgia de sua presença nas telas. A química entre Lohan e Ed Speleers confere charme e frescor à narrativa, fazendo com que até mesmo os clichês mais previsíveis ganhem um toque renovado. A obra pode não reinventar fórmulas, mas entrega uma experiência leve e reconfortante, tornando-se uma opção certeira para os amantes do gênero.