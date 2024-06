Filme que marcou uma geração e arrecadou 650 milhões de reais nas bilheterias está na Netflix

“Meninas Malvadas”, escrito por Tina Fey em parceria com Rosalind Wiseman e dirigido por Mark Waters, é um marco entre as comédias adolescentes. Este filme, que rapidamente se tornou um fenômeno cultural, continua a ser uma referência com cenas e frases frequentemente transformadas em memes na internet.

Originalmente, Lindsay Lohan foi escolhida para viver Regina George, mas a atriz pediu para interpretar Cady, temendo ser rotulada como vilã. Assim, Lohan assumiu o papel da protagonista Cady, uma jovem que, após viver por muitos anos na África devido ao trabalho de seus pais, retorna aos Estados Unidos. Sua mãe, agora professora universitária, decide que é hora de Cady frequentar uma escola regular, após anos de ensino doméstico. No entanto, o ambiente do ensino médio revela-se tão selvagem quanto os safáris africanos que Cady conhecia.

Na escola, Cady é acolhida inicialmente por Janis (Lizzy Caplan) e Damian (Daniel Franzese), dois excluídos que já sofreram nas mãos de Regina George (Rachel McAdams), a aluna mais bonita, popular e influente. Regina lidera as Plastics, um grupo de garotas ricas e arrogantes, também composto por Gretchen (Lacey Chabert) e Karen (Amanda Seyfried). Quando Cady é convidada a se juntar ao trio, ela aceita a pedido de Janis e Damian, que a incentivam a sabotar Regina e seu grupo de dentro.

Regina exerce um fascínio inegável sobre todos à sua volta, manipulando a opinião e os sentimentos dos colegas. No início, Cady não compreende a animosidade de Janis e Damian em relação a Regina, mas isso muda quando Regina descobre o interesse de Cady por seu ex-namorado, Aaron Samuels (Jonathan Bennett), e rapidamente tenta reatar com ele para frustrar as esperanças da nova amiga.

Ao perceber o verdadeiro caráter de Regina, Cady decide seguir o plano de vingança de Janis e Damian. Para destruir o império social de Regina, Cady começa a usar táticas semelhantes às da própria Regina, espalhando fofocas, manipulando amizades e sabotando a confiança do grupo. Um dos métodos inclui trocar os produtos de beleza de Regina, o que resulta em mudanças físicas embaraçosas. A trajetória de Cady a leva de uma menina ingênua a alguém tão cruel quanto Regina, criando um ambiente escolar de pura tensão e conflito.

“Meninas Malvadas” examina as inseguranças e as pressões da adolescência, focando nos desejos por aceitação, beleza e status. A trama se desenrola como um experimento social sombrio, repleto de sarcasmo e críticas mordazes ao culto da superficialidade. O filme não só diverte, mas também oferece uma análise perspicaz das dinâmicas sociais adolescentes, onde a luta pelo poder e a necessidade de aceitação podem levar a comportamentos extremos.

A história se aprofunda nas interações sociais do ensino médio, revelando a volatilidade das amizades e a brutalidade da vida escolar. A escola é retratada como um microcosmo da vida adulta, onde os grupos dominantes exercem influência sobre os demais, e as questões de identidade e pertencimento são exploradas com humor e seriedade. “Meninas Malvadas”, na Netflix, se destaca por seu roteiro inteligente e pela habilidade de capturar a essência das experiências adolescentes, tornando-se um clássico atemporal que continua relevante e apreciado.

Filme: Meninas Malvadas

Direção: Mark Waters

Ano: 2004

Gênero: Comédia

Nota: 10