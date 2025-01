Nova temporada da série que foi assistida por mais de 120 milhões de pessoas e permaneceu 315 dias no top 10 mundial, acaba de chegar à Netflix

Homens comuns frequentemente encontram-se em situações que exigem uma capacidade peculiar de abstração. Em sua constante busca por segurança e controle, quando confrontados com reviravoltas significativas, mesmo que o curso dos eventos volte ao ponto de partida, preservam sua essência. Contudo, a escolha pela cautela, que os protege de riscos, pode, em contextos específicos, tornar-se um fardo difícil de suportar.

Se viver um super-herói marca o auge da carreira de um ator, Gabriel Basso tem motivos para se orgulhar. Peter Sutherland, protagonista de “O Agente Noturno”, combina a tranquilidade de um típico americano com habilidades investigativas que o tornam essencial. Na nova temporada da série criada por Matthew Quirk e Shawn Ryan, disponível na Netflix, Peter mantém sua postura resiliente, mas deixa entrever sombras de um conflito interno que ameaça sua estabilidade.

Ao refletir sobre as escolhas individuais e os caminhos percorridos, por mais desafiadores que sejam, a filosofia busca atribuir coerência à existência. Esse sentido da vida surge na capacidade de extrair aprendizado das interações, dos próprios erros e das conquistas, moldando a jornada com o mínimo de desgaste possível para si e para os outros. Assim, a vida é entendida como um processo contínuo de construção, onde cada decisão reflete na complexidade do ser humano.

Peter vive um momento de introspecção após salvar passageiros de um trem ao desativar uma bomba. Quirk e Ryan revisitam episódios anteriores para sugerir nuances na transformação do protagonista. Do hotel, onde improvisa um explosivo com ácido sulfúrico e etanol, até a crescente rivalidade com Solomon, a série equilibra ação e psicologia. Basso transita habilmente entre as expectativas do público e as intenções dos roteiristas, sugerindo que a permanência de seu personagem no FBI pode estar com os dias contados.

Série: O Agente Noturno — 2ª temporada

Criação: Matthew Quirk e Shawn Ryan

Anos: 2023-2025

Gêneros: Thriller/Suspense/Aventura

Nota: 8/10