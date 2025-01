Se você quer rir até chorar, não perca a série mais divertida da Netflix em 2025

A terceira temporada da série espanhola “Machos Alfa” mantém o estilo leve e provocativo ao explorar os desafios da masculinidade em tempos de transformação social. Os criadores Alberto e Laura Caballero, Daniel Deorador e Araceli Álvarez de Sotomayor repetem o formato de dez episódios ágeis, mesclando humor farsesco e reflexões contundentes. A independência feminina, tema recorrente nas temporadas anteriores, continua em foco, agora acompanhada pela complexa resistência ao abandono dos estereótipos masculinos — sejam eles alfas, betas ou gamas. No universo construído pela série, as mulheres surgem seguras e desafiadoras, enquanto os homens oscilam entre o patético e o solidário, equilibrando críticas e leveza narrativa.

A produção reflete, com ironia e sagacidade, dilemas persistentes da masculinidade, como a busca por validação no trabalho, nos relacionamentos e na própria imagem. É um mergulho em inseguranças que atravessam a vida masculina, desde os dilemas da adolescência até os medos do fim da vida, sem receio de cutucar feridas ou desconstruir paradigmas. O foco está em como os homens lidam com cobranças contemporâneas e atemporais, sem deixar de lado as mulheres, que seguem firmes no papel de parceiras, provocadoras e protagonistas das mudanças.

Na estreia da temporada, intitulada “Homens em evolução”, o quarteto protagonista volta a encarar situações que desafiam suas visões de mundo. Pedro experimenta os altos e baixos da paternidade; Luis enfrenta o divórcio dos pais e a transição de gênero da filha; Raúl continua preso a relações tóxicas; enquanto Santi tenta absorver, a contragosto, as mudanças sociais. Episódios como o da “Festa da Pessoa Especial” ilustram a crise das referências masculinas tradicionais, muitas vezes resultado dos próprios erros dos homens.

As atuações de Fernando Gil e Gorka Otxoa se destacam, sustentando o interesse até o último capítulo, enquanto Fele Martínez e Raúl Tejón enriquecem as tramas paralelas. As personagens femininas, por sua vez, ganham profundidade, com arcos como o de Luz, que oscila entre um relacionamento poligâmico e o conservadorismo do parceiro. Kira Miró e María Hervás oferecem momentos cômicos precisos, equilibrando a intensidade do enredo com diálogos espirituosos. Entre reconciliações, choques culturais e discussões sobre masculinidade, a série reafirma seu lugar como um retrato bem-humorado e pertinente das tensões sociais contemporâneas.

Série: Machos Alfa – Terceira temporada

Criação: Alberto e Laura Caballero, Daniel Deorador e Araceli Álvarez de Sotomayor

Anos: 2022-2024

Gêneros: Comédia

Nota: 8/10