Comédia romântica perfeita para assistir no escurinho com seu amor acaba de chegar à Netflix

Embora muitos sonhem em encontrar o amor, as relações românticas estão longe de serem perfeitas. Elas frequentemente trazem consigo inseguranças, bagagens emocionais, imaturidade e uma série de outros desafios que precisam ser enfrentados para construir uma relação sólida e saudável. Nada vem pronto; é necessário trabalho, paciência e ajustes constantes. E, mesmo assim, o sucesso ou fracasso de um relacionamento muitas vezes permanece imprevisível.

Em “A Garota Francesa”, acompanhamos a história de amor entre um casal mais maduro, mas cujas vidas refletem os dilemas comuns aos millennials. Ao contrário da geração anterior, marcada por uma estabilidade mais palpável, a carreira ainda é incerta, o casamento não é uma garantia, a casa própria parece um sonho distante, e as certezas são praticamente inexistentes.

Gordon Kinski (Zach Braff) é um professor de literatura em uma escola de ensino médio em Nova York. Ele namora Sophie-Jeanne Trembley (Evelyne Brochu), uma chef de cozinha canadense talentosa e carismática. Quando Sophie recebe um convite para participar de uma seleção em um restaurante renomado de Quebec, sua cidade natal, a dinâmica do relacionamento é colocada à prova. Gordon, que planeja pedi-la em casamento, não imagina que a oferta de trabalho partiu de Ruby Collins (Vanessa Hudgens), uma chef premiada, estrela Michelin e apresentadora de programas de televisão. Além de sua posição de destaque, Ruby tem um histórico com Sophie: as duas já viveram um romance no passado.

A chegada do casal à fazenda da família Trembley, no interior do Canadá, é tudo menos tranquila. Gordon rapidamente percebe que a família de Sophie o considera desinteressante e aquém das expectativas para a filha. Ele enfrenta uma série de situações constrangedoras, enquanto tenta se adaptar à nova realidade longe do ambiente urbano de Nova York. Contudo, é no irmão caçula e rebelde de Sophie, Junior (Antoine Olivier), que Gordon encontra um inesperado aliado. Junior, que deseja abandonar a vida na fazenda para se tornar policial, compartilha com Gordon o sentimento de não se encaixar nas expectativas da família.

Enquanto isso, Sophie inicia a seleção no restaurante de Ruby, que aproveita cada oportunidade para reacender os sentimentos do passado e, ao mesmo tempo, minar a imagem de Gordon diante da família Trembley. Em meio às disputas entre Gordon e Ruby pelo coração de Sophie, a família enfrenta uma crise financeira grave, colocando a fazenda em risco de falência.

“A Garota Francesa” é uma comédia romântica leve e encantadora que aborda as complexidades do amor e das escolhas. O filme nos lembra que, muitas vezes, a pessoa ideal não é aquela que se encaixa em todos os nossos sonhos, mas sim aquela que nos oferece o amor necessário para nos fortalecer e crescer. Com uma narrativa doce e momentos cômicos bem dosados, a obra explora as nuances das relações humanas, mostrando que o verdadeiro amor está mais relacionado à parceria e ao apoio mútuo do que à perfeição idealizada.