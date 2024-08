Filme +18 com Selena Gomez e Vanessa Hudgens está na Netflix e você ainda não assistiu

A juventude, com seu caráter transitório e preciosidade indiscutível, é um conceito vasto e muitas vezes idealizado. Para alguns, ser jovem é viver intensamente, numa dança desenfreada ao ritmo das festas e prazeres efêmeros, ignorando as consequências. Para outros, é um investimento no futuro, onde as sementes plantadas hoje definem a colheita de amanhã, e a juventude deixa legados que perduram. Este período da vida é uma mistura de energia, impulsividade, e a sensação de protagonizar um melodrama juvenil, cheio de erros e aprendizados.

No filme “Spring Breakers: Garotas Perigosas” (2013), ex-estrelas da Disney, como Selena Gomez e Vanessa Hudgens, mergulham nas nuances da juventude moderna. Sob a direção de Harmony Korine, a obra explora os vícios e as virtudes da juventude americana com uma abordagem provocativa. A câmera de Korine, quase cirúrgica, revela as camadas de uma geração imersa em hedonismo, desafiando os espectadores a acompanhar seu olhar crítico sobre essa fase turbulenta da vida. O filme exige do público uma compreensão compartilhada de códigos sociais, ressaltando que a interpretação de seu significado é um processo colaborativo.

No enredo, as amigas Faith, Candy, e Cotty decidem aproveitar as férias com um orçamento modesto de 325 dólares, que planejam gastar em um hotel simples, bebida e, se possível, em experiências mais ousadas. Essas jovens do Kentucky embarcam numa jornada que as leva a São Petersburgo, buscando diversão sem limites, mas encontrando caos e perigos pelo caminho. Alien, interpretado por James Franco, é um personagem central na trama, um delinquente carismático que se oferece para ajudar as garotas em troca de favores. Com um carro chamativo, armas e dinheiro à vista, Alien personifica o lado sedutor e perigoso da vida fora da lei.

Enquanto as amigas exploram o mundo ao seu redor, a personagem de Selena Gomez, Faith, destaca-se com um arco dramático que ressoa mais fundo. Sua conexão com a religião adiciona complexidade ao filme, trazendo profundidade à narrativa e um contraste com o hedonismo das outras personagens. Essa dualidade entre excessos e introspecção torna “Spring Breakers: Garotas Perigosas” um retrato intrigante da juventude, capturando a essência de uma geração à procura de identidade e sentido.

Filme: Spring Breakers: Garotas Perigosas

Direção: Harmony Korine

Ano: 2013

Gêneros: Ação/Aventura/Crime

Nota: 8/10