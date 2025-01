Owen Wilson e Jennifer Aniston: a comédia romântica que vai te relaxar como uma sessão de spa, na Netflix

Peter Bogdanovich foi uma figura multifacetada do cinema, cuja carreira atravessou mais de seis décadas, abrangendo papéis como diretor, roteirista e ator. Ele iniciou sua jornada na direção no final dos anos 1960 com o documentário “The Great Professional: Howard Hawks”, consolidando-se como um dos principais cineastas de sua geração. Seu penúltimo trabalho, “Um Amor em Cada Esquina”, lançado em 2014, é uma obra que reflete seu estilo único e sua paixão pelas comédias clássicas, antes de sua morte em 2022.

A abordagem cinematográfica de Bogdanovich caracteriza-se por um estética clássica e um humor sutilmente refinado. Elementos como trilhas sonoras com influências de jazz, diálogos concisos e ambientações urbanas destacam-se em sua obra. Embora comparado frequentemente a Woody Allen, Bogdanovich imprime uma identidade própria, marcada por uma visão menos pessimista e uma elegância distinta, evocando o estilo de comediantes como Steve Martin. Seu humor não apenas diverte, mas também explora as complexidades das relações humanas com uma perspicácia notável.

“Um Amor em Cada Esquina” é uma homenagem brilhante às comédias urbanas dos anos 1970, transformando Nova York em uma verdadeira co-protagonista. A trama acompanha Izzy (Imogen Poots), uma jovem atriz em ascensão que trabalha como acompanhante enquanto espera por sua grande oportunidade. Sua vida toma um rumo inesperado após um encontro com o carismático Arnold Albertson (Owen Wilson), diretor de teatro na Broadway. Depois de uma noite juntos, Arnold entrega a Izzy 30 mil dólares, sugerindo que ela use o dinheiro para mudar de vida. O gesto, embora generoso, se transforma em um ponto de partida para uma série de situações cômicas e inesperadas.

Arnold, casado com Delta (Kathryn Hahn), tenta desesperadamente manter seu encontro com Izzy em segredo. No entanto, o destino os reencontra quando Izzy participa de uma audição para uma peça dirigida por ele. Apesar dos esforços de Arnold para afastá-la do papel, outros envolvidos na produção, como Joshua Fleet (Will Forte) e Seth Gilbert (Rhys Ifans), reconhecem o talento único de Izzy e insistem em sua participação. A narrativa ganha novos contornos quando surgem outras mulheres que também foram ajudadas por Arnold, trazendo à tona seus segredos e adicionando camadas de complexidade à trama.

Bogdanovich utiliza um humor sofisticado para navegar por situações embaraçosas e revelações surpreendentes, mantendo um equilíbrio entre leveza e profundidade. Os personagens, cuidadosamente construídos, contribuem para a riqueza do enredo, enquanto o ritmo dinâmico e os diálogos espirituosos garantem o engajamento do espectador. “Um Amor em Cada Esquina” não apenas diverte, mas também convida o público a refletir sobre as nuances dos relacionamentos e os desafios do comportamento humano.

Disponível na Netflix, o filme é uma celebração da nostálgia cinematográfica, envolta em uma narrativa atual e cativante. Com sua combinação de charme clássico e olhar perspicaz, Bogdanovich entrega uma comédia atemporal, provando mais uma vez seu dom para transformar o cotidiano em arte.