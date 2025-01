Terceiro filme mais assistido de 2024 na Netflix: 129 milhões de espectadores e Top 10 em 93 países

Kevin Hart consolidou-se como uma presença constante na Netflix, resultado de um contrato exclusivo que o coloca no centro de múltiplos projetos anuais. Essa parceria, enquanto estratégica para o streamer, apresenta um risco: a repetição. Exemplos como “O Homem de Toronto” (2022), de Patrick Hughes, e “De Férias da Família” (2022), de John Hamburg, evidenciam um padrão onde o carisma de Hart compensa enredos que, embora eficazes, carecem de frescor. Entretanto, “Lift: Roubo nas Alturas”, dirigido pelo experiente F. Gary Gray, oferece um contraponto, trazendo uma narrativa que equilibra o humor característico do ator com um suspense calculado.

O filme abre em Veneza, cenário de luxo e intrigas, onde Cyrus (Hart), líder de uma quadrilha internacional, orquestra um elaborado esquema de roubo. A cena inicial, em um leilão de arte contemporânea, exibe uma crítica sutil ao mercado inflacionado de obras que, muitas vezes, carecem de impacto artístico genuíno. Essa ironia permeia o roteiro de Daniel Kunka, que combina momentos de sagacidade com a construção de um thriller eficiente.

Cyrus, registrado sob o pseudônimo John Bratby, é monitorado pela determinada investigadora Abby (Gugu Mbatha-Raw). A relação entre os dois se desenrola de maneira intrigante, culminando em um romance improvável que subverte expectativas tradicionais. Enquanto isso, o enredo se desenrola com precisão: um plano ousado de roubo de meio bilhão de dólares em barras de ouro, realizado em pleno voo a 40 mil pés de altitude, em um avião da Sky Suisse com destino a Zurique.

Gray conduz a narrativa com ritmo e habilidade, explorando o jogo de gato e rato entre Abby e Cyrus enquanto desvenda as ramificações da quadrilha, que incluem cúmplices no sistema de tráfego aéreo. Uma cena marcante destaca Harry (David Proud), funcionário do aeroporto e paraplégico na vida real, que utiliza sua posição para confrontar preconceitos e desempenhar um papel crucial no esquema.

O filme flerta com o politicamente incorreto de maneira deliberada, desafiando convenções ao permitir que personagens moralmente ambíguos, como Cyrus, triunfem em momentos-chave. A rendição de Abby, em particular, é um desfecho ousado, afastando-se da resolução convencional e deixando o público refletindo sobre as nuances do poder, da moralidade e da redenção.

Com “Lift: Roubo nas Alturas”, Kevin Hart mostra que sua versatilidade vai além da comédia descompromissada, entregando um desempenho equilibrado em um filme que mistura humor, ação e crítica social de forma instigante.