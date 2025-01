Chocante e brutal: filme na lista dos 70 melhores da história do cinema, na Netflix

Dividido em seções que equilibram tensão e humor, “Bastardos Inglórios” abre com uma cena magistralmente conduzida por Christoph Waltz, que interpreta o implacável coronel Hans Landa. Apelidado de “Caçador de Judeus”, Landa confronta o fazendeiro francês Perrier LaPadite em um diálogo carregado de suspense, que culmina na descoberta de uma família judia escondida sob o assoalho. Quando os tiros da SS atravessam o chão, Shoshana, a jovem filha da família, foge desesperada. A cena se encerra com a fria despedida de Landa: “Au revoir, Shoshana!”, um momento que se tornou icônico no cinema.

O longa, idealizado por Quentin Tarantino antes mesmo de “Kill Bill”, demorou a sair do papel devido à complexidade da produção e à busca pelo elenco ideal. O diretor considerou vários nomes para o papel de Hans Landa, incluindo Leonardo DiCaprio, mas desejava um ator de origem alemã. Quando Christoph Waltz, então um nome pouco conhecido, fez o teste, sua performance foi tão impressionante que Tarantino imediatamente o escalou, reconhecendo nele a personificação perfeita do personagem. A escolha se provou acertada: Waltz conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, solidificando sua presença no panteão do cinema.

Embora recheado de rostos conhecidos, como Brad Pitt e Diane Kruger, é Waltz quem rouba a cena em um papel que mistura carisma e crueldade em doses iguais. Landa é ao mesmo tempo odiável e fascinante, uma combinação que desafia as expectativas do espectador. Essa complexidade reflete a assinatura de Tarantino: transformar o moralmente repugnante em algo irresistivelmente intrigante.

Inspirado por eventos reais, o roteiro traz ecos da Operação Greenup, em que dois judeus refugiados nos Estados Unidos, Frederick Mayer e Hans Wijnberg, junto ao ex-tenente alemão Franz Weber, se alistaram no Office of Strategic Services (OSS) para espionar nazistas. No entanto, Tarantino subverte a história e cria o fictício grupo dos “Bastardos Inglórios”, liderado pelo carismático Aldo Raine (Brad Pitt). Com uma missão implacável de caçar e eliminar nazistas, o grupo inclui personagens memoráveis como Donny Donowitz (Eli Roth), Archie Hicox (Michael Fassbender) e Hugo Stiglitz (Til Schweiger).

Os planos dos Bastardos eventualmente se cruzam com os de Shoshana, agora vivendo em Paris sob uma nova identidade. Dona de um cinema herdado, ela arquiteta uma vingança mortal: incendiar o local durante a estreia de um filme propagandístico nazista, com a presença de Hitler. Sua história de sobrevivência e determinação adiciona uma camada de profundidade emocional à narrativa, contrapondo-se à brutalidade satírica dos Bastardos.

Entre as várias cenas memoráveis, destaca-se o encontro em um pub, onde a atriz e agente dupla Bridget von Hammersmarck (Diane Kruger) negocia com os Bastardos. Disfarçados de oficiais nazistas, eles são confrontados pelo major Hellstrom (August Diehl), cuja desconfiança é despertada por um erro sutil: o gesto incorreto ao pedir três copos. Na Alemanha, o número três é gesticulado com o polegar, indicador e médio, enquanto o tenente Hicox usa o anelar em vez do polegar, denunciando sua verdadeira identidade. Esse deslize leva a um confronto tenso e mortal, exemplificando a habilidade de Tarantino em transformar detalhes em clímax.

Combinando elementos de comédia, gore e drama histórico, Tarantino cria uma obra que desafia convenções. "Bastardos Inglórios" reimagina a Segunda Guerra Mundial como um palco para uma vingança cinematográfica contra o nazismo, oferecendo ao público uma experiência única que mistura entretenimento e reflexão. Ao reescrever a história com sua assinatura estilística, o diretor entrega um filme que é ao mesmo tempo provocador e memorável, consolidando sua posição como um dos grandes mestres do cinema contemporâneo.

Combinando elementos de comédia, gore e drama histórico, Tarantino cria uma obra que desafia convenções. “Bastardos Inglórios” reimagina a Segunda Guerra Mundial como um palco para uma vingança cinematográfica contra o nazismo, oferecendo ao público uma experiência única que mistura entretenimento e reflexão. Ao reescrever a história com sua assinatura estilística, o diretor entrega um filme que é ao mesmo tempo provocador e memorável, consolidando sua posição como um dos grandes mestres do cinema contemporâneo.