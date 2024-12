2024 ganhou uma nova favorita — a série imperdível da Netflix

A condição feminina nas sociedades contemporâneas talvez seja o reflexo mais revelador das mudanças que o mundo testemunhou nas últimas décadas. Enquanto nos anos 1970 a ideia de uma mulher em posições de liderança soava tão improvável quanto encontrar um extraterrestre verde de antenas cintilantes, hoje é lugar-comum perceber que, por trás de conglomerados globais, varejo ou instituições financeiras, muitas vezes há saltos altos, batom e ternos sofisticados guiando mentes notáveis.

Essa transformação, contudo, só parece impressionante quando se considera de onde essas mulheres partiram e o quanto tiveram que enfrentar para chegar até aqui, movidas por resiliência e renúncias dolorosas. Em “Black Doves”, a protagonista encarna essa dualidade: uma agente secreta cuja trajetória ilustra o alto preço das conquistas profissionais. Helen Webb, em sua busca por equilíbrio entre carreira e vida pessoal, revela que o sacrifício constante pode deixar lacunas irreparáveis, expondo o vazio que persiste mesmo em meio a grandes êxitos.

Criada por Joe Barton, Helen é uma anti-heroína envolvida em eventos que a arrastam para uma espiral de escolhas que pouco refletem seus desejos. Apesar de um sorriso ocasional, suas alegrias se desmancham quando a realidade intrincada de sua vida a alcança. Sob a direção de Alex Gabassi e Lisa Gunning, a narrativa descortina mistérios que acentuam a fragilidade da personagem, presa entre sonhos adiados e decisões impulsivas. Helen é guiada por uma lógica própria, desafiando padrões morais enquanto tenta recuperar fragmentos de si mesma.

Casada com Wallace Webb, ministro da Defesa do Reino Unido, vivido por Andrew Buchan, Helen inicialmente vê o matrimônio como parte de uma missão da empresa de espionagem Black Doves. Contudo, a situação se complica ao descobrir uma gravidez e dar à luz gêmeos. Entrelaçada a essa trama, há seu caso com James Davies, interpretado por Andrew Koji, cuja morte no primeiro episódio dá início a uma intrincada sequência de eventos. No desenrolar da série, Sam, outro personagem enigmático, emerge para aprofundar a tensão, enquanto Keira Knightley e Ben Whishaw desafiam as expectativas do público em uma história que explora a busca por identidade e pertencimento. Helen, uma “pomba negra” desprovida de lar, personifica a luta pelo equilíbrio entre as imposições externas e os anseios íntimos.

Série: Black Doves

Criação: Joe Barton

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Ação/Suspense

Nota: 8/10