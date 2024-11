Em tempo recorde, comédia de conforto que acaba de estrear na Max chega ao Top 1 em 41 países

A juventude é frequentemente vista como uma fase de exploração desenfreada, onde riscos são apenas parte do jogo e responsabilidades ainda não ditam o ritmo. É o momento de mergulhar em experiências, desafiar limites e abraçar o inesperado. Entretanto, à medida que o tempo avança, essa liberdade se vê ofuscada por exigências impostas pela sociedade: metas profissionais, prazos apertados e expectativas esmagadoras. Viver deixa de ser apenas existir e passa a ser uma constante busca por validação.

É nesse limiar de transição que conhecemos Jamie e Ben, personagens centrais de “Sweethearts”, nova comédia da Max dirigida por Jordan Weiss. Interpretados por Kiernan Shipka e Nico Hiraga, os protagonistas são amigos inseparáveis desde a infância e enfrentam juntos o turbilhão da vida universitária. Presos em namoros herdados do ensino médio, ambos percebem, durante uma festa regada a nostalgia e reflexões impulsivas, que seus relacionamentos não são mais compatíveis com as novas possibilidades que o ambiente universitário oferece. A solução? Retornar à cidade natal antes do Dia de Ação de Graças para, finalmente, encerrar esses ciclos.

No entanto, como manda a tradição das comédias de erros, nem tudo sai como planejado. A tentativa de realizar um término rápido e indolor se transforma em uma verdadeira epopeia cheia de situações caóticas e reviravoltas hilárias. A dupla, após uma viagem de ônibus marcada por imprevistos, se vê em uma caça desenfreada por seus parceiros, contando com a ajuda de Palmer, interpretado por Caleb Hearon. Palmer, um amigo gay que retorna de Paris para as festividades de fim de ano, adiciona à trama um toque de humor e carisma irresistível. Sua subtrama romântica, além de roubar cenas, injeta leveza à narrativa, mostrando que nem tudo precisa ser levado tão a sério.

O roteiro, coescrito por Weiss e Dan Brier, é uma mistura inteligente de clichês reconhecíveis e desafios a essas mesmas convenções. Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, faz sua estreia em um papel coadjuvante como Kellan, um personagem descontraído que adiciona uma camada extra de charme despretensioso. Diferente das clássicas comédias românticas de fim de ano, “Sweethearts” subverte o gênero ao explorar a liberdade que pode ser encontrada fora dos relacionamentos convencionais.

Sem promessas de finais felizes embrulhados em laços perfeitos, o filme oferece uma narrativa divertida e, ao mesmo tempo, reflexiva. Jamie e Ben, ao desafiar o peso das convenções amorosas, descobrem que a felicidade não precisa estar atrelada a um parceiro. Em vez disso, celebram a redescoberta de si mesmos e a renovação das amizades.

“Sweethearts” é mais do que uma simples comédia adolescente: é um lembrete leve, mas eficaz, de que se libertar de amarras antigas pode ser o primeiro passo para um futuro repleto de possibilidades.