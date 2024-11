Visto por 103 milhões de assinantes, segundo filme mais visto de 2024 ficou 52 dias no Top 10 mundial

Poucos eventos históricos carregam o peso simbólico e emocional do acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, em 1972. Sob a direção de J.A. Bayona, “A Sociedade da Neve” retoma este episódio, oferecendo uma nova perspectiva sobre o desastre que deixou 29 mortos e 16 sobreviventes isolados na Cordilheira dos Andes. À primeira vista, pode parecer que revisitar essa tragédia seria um exercício desnecessário, já amplamente explorado em produções anteriores como “Vivos” (1993). Contudo, Bayona entrega uma experiência cinematográfica que transcende a mera recontagem factual.

O filme se diferencia por seu rigor estético e sua abordagem visual meticulosamente trabalhada. Sob a lente de Pedro Luque Briozzo, a paisagem gélida dos Andes e os rostos dos sobreviventes são apresentados em tons de azul e branco, criando um contraste que amplifica o sentimento de desespero e isolamento. A neve, quase onipresente, torna-se uma personagem, refletindo a hostilidade do ambiente e o frágil estado humano. Os closes intensos nos rostos marcados pelo frio extremo e pelo sofrimento reforçam a vulnerabilidade dos personagens, enquanto o sol invernal estoura nas cenas, oferecendo uma luz enganadoramente esperançosa.

A narrativa escrita por Bayona em colaboração com Nicolás Casariego Córdoba, Jaime Marques-Olearraga e Bernat Vilaplana baseia-se no livro de Pablo Vierci. O texto original foi enriquecido por relatos de sobreviventes, trazendo autenticidade e uma profundidade emocional palpável. Os roteiristas evitam o sensacionalismo, concentrando-se em revelar as complexidades das decisões morais e o peso do sofrimento individual e coletivo. O filme revive memórias dolorosas, mas também explora a resiliência humana diante de circunstâncias impensáveis.

Uma das escolhas narrativas mais marcantes é a atenção dada às vidas dos passageiros antes do acidente. Bayona retrata com detalhes a partida de rúgbi do Old Christians Club, um time universitário de Montevidéu, destacando as personalidades e sonhos de cada jogador. Roberto Canessa, interpretado por Matías Recalt, emerge inicialmente como líder impulsivo, mas, à medida que o grupo enfrenta o desespero, a liderança emocional é assumida por Numa Turcatti, vivido com intensidade por Enzo Vogrincic.

Numa, entretanto, é um dos primeiros a sucumbir, vítima de sua própria ética inflexível ao recusar-se a comer carne humana para sobreviver. Bayona aborda o tema do canibalismo com uma delicadeza calculada, quase como um sussurro, evitando os choques frontais que poderiam desviar o foco do drama humano. Em vez disso, Numa se torna uma figura mítica, uma espécie de guia espiritual para os sobreviventes. Essa decisão, ainda que polêmica, sublinha a luta interna entre moralidade e instinto de sobrevivência.

O resgate no 72º dia marca o clímax emocional do filme. A edição ágil de Jaume Marti e Andrés Gil brilha particularmente na sequência da queda do avião, capturando com precisão a violência e o caos do impacto. Mas a verdadeira prova de fogo vem após o resgate, quando os sobreviventes enfrentam o desafio de reintegrar-se ao mundo. Esqueléticos e traumatizados, eles precisam reaprender tarefas mundanas como tomar banho ou comer refeições quentes, enquanto confrontam a incredulidade de familiares e a complexidade de lidar com o peso de sua experiência.

Bayona transforma o sofrimento dos sobreviventes em uma narrativa profundamente introspectiva. O filme não busca conclusões fáceis, mas convida o espectador a refletir sobre a fragilidade da condição humana e os limites da resistência. “A Sociedade da Neve” não é apenas uma história de sobrevivência, mas também uma exploração poderosa de como, em situações extremas, a humanidade é confrontada com dilemas que redefinem nossa compreensão de moralidade e sacrifício.