Assistido por 18 milhões de assinantes na semana de estreia, comédia romântica é filme mais visto da Netflix em 85 países

A Netflix inicia a temporada natalina com “Sintonia de Natal”, dirigido por Rusty Cundieff, uma comédia romântica envolvente e repleta de clichês encantadores que atende perfeitamente ao desejo do público por histórias previsíveis e tranquilizadoras. Nada de reviravoltas; o objetivo é apenas oferecer uma experiência aconchegante e livre de ansiedade. E é exatamente isso que “Sintonia de Natal” entrega: uma narrativa leve e calorosa, ideal para o espírito das festas.

Christina Milian assume o papel de Layla, uma jovem romântica que sonha em ter uma noite especial ao lado de seu namorado Tanner, interpretado por Brendan Morgan. Ambos planejam assistir ao tradicional show de Natal da banda Pentatonix, um evento simbólico para o casal. No entanto, o plano desmorona quando Layla, ao tentar chegar a Nova York, tem seu voo cancelado e fica presa no aeroporto de Chicago. É lá que ela conhece James (Kofi Siriboe), um estranho atraente com quem imediatamente sente uma ligação. Durante essa conversa, eles fazem um pacto inusitado: caso estejam solteiros no próximo ano, encontrar-se-ão no mesmo show do Pentatonix.

Quase um ano depois, Layla enfrenta a traição de Tanner e se lembra do acordo que fez com James. Enxergando nessa promessa uma nova oportunidade, ela decide reencontrá-lo e embarca na aventura para assistir ao show, na expectativa de que ele esteja lá. O problema é que os ingressos estão esgotados, e Layla precisará improvisar para realizar seu plano.

Para auxiliá-la, entra em cena o concierge Teddy, vivido por Devale Ellis, que aceita a missão de conseguir um ingresso a qualquer custo. A busca por essa entrada leva Layla e Teddy a enfrentar situações curiosas e inesperadas em Nova York. Desde negociar com um casal excêntrico, que só entrega o ingresso em troca de uma bolsa Chanel exclusiva, até participar de um show de talentos com drag queens extravagantes, os dois vivem uma série de aventuras que tornam essa jornada inesquecível.

Ao longo dessa saga caótica e divertida, Layla e Teddy formam uma amizade sólida, e ela começa a reavaliar seu entendimento sobre o amor. Com diálogos bem-humorados e envolventes, “Sintonia de Natal” captura a magia de uma Nova York decorada para o Natal, enquanto explora temas de companheirismo e autodescoberta. Com uma narrativa que combina humor e romance na medida certa, o filme se torna uma excelente escolha para quem quer mergulhar no clima natalino com uma história que aquece o coração e traz um sorriso ao rosto.