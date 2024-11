Remake de um dos maiores clássicos de Hitchcock, suspense com Shia LaBeouf está na Netflix

O filme “Paranoia”, dirigido por D.J. Caruso, é uma reinterpretação de “Janela Indiscreta”, clássico de Alfred Hitchcock baseado no conto “It Had to Be Murder”, de Cornell Woolrich. Embora seu roteiro tenha sido concebido na década de 1990, a equipe optou por adiar a filmagem em função do lançamento, em 1998, de um remake homônimo estrelado por Christopher Reeve. A ideia voltou à tona apenas em 2004, quando a Paramount retomou o projeto, enfrentando posteriormente uma disputa judicial com os proprietários dos direitos do conto original.

Na trama de “Paranoia”, acompanhamos Kale (Shia LaBeouf), um jovem do ensino médio traumatizado após presenciar a morte de seu pai em um acidente de carro. Em razão do trauma, que resulta em atitudes rebeldes e impulsivas, Kale se envolve em uma briga com um professor, o que leva sua punição à prisão domiciliar. Sob monitoramento eletrônico, ele é obrigado a permanecer em casa, isolado e sem as atividades habituais, já que sua mãe, Julie (Carrie-Anne Moss), decide cortar suas assinaturas digitais, incluindo acesso a jogos e plataformas de entretenimento.

Sem distrações digitais, Kale começa a observar o que acontece ao seu redor pela janela de seu quarto, com um binóculo como sua principal companhia. Ao lado de seu amigo Ronnie (Aaron Yoo), ele descobre uma forma de aliviar o tédio espiando os vizinhos. Logo, Kale se interessa por Ashley (Sarah Roemer), uma jovem que mora na casa ao lado e que também enfrenta questões familiares. A relação dos dois se desenvolve de maneira casual, e Ashley não parece se incomodar em ser observada por Kale. Contudo, a rotina do jovem muda drasticamente quando ele começa a suspeitar do comportamento enigmático de um outro vizinho, Raymond Burr (David Morse), que acredita ter cometido um crime. As suspeitas aumentam quando Kale se convence de que Burr percebeu que estava sendo observado.

A trama se intensifica à medida que Burr se aproxima de Julie, mãe de Kale, ganhando sua confiança e acesso à casa, o que coloca a segurança da família em risco. Embora “Paranoia” não alcance o nível de complexidade e sutileza característicos dos suspenses de Hitchcock, D.J. Caruso traz uma abordagem dinâmica e atual, misturando humor ácido com uma atmosfera tecnológica. O thriller é construído para envolver o público, mesmo com alguns aspectos previsíveis, e é valorizado pelo carisma de Shia LaBeouf, que contribui para tornar o filme envolvente e prazeroso de assistir.