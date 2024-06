Escondido no Prime Video, tesouro com Dakota Johnson e Shia LaBeouf é história lindíssima de amizade e realização de sonho

O filme “O Falcão Manteiga de Amendoim” foi concebido especificamente para um ator, em um projeto dos diretores e roteiristas Tyler Nilson e Michael Schwartz. Durante uma visita a um acampamento para pessoas com necessidades especiais, eles conheceram Zack Gottsagen, um jovem de 35 anos com Trissomia 21, conhecido popularmente como síndrome de Down, que manifestou o desejo de se tornar uma estrela de cinema. Isso inspirou Nilson e Schwartz, que notaram a ausência de protagonistas com síndrome de Down em filmes, a prometerem a Zack que fariam um filme para ele. Cinco anos depois, essa promessa foi cumprida com a realização de “O Falcão Manteiga de Amendoim”.

Como se tratava de uma produção independente, os diretores optaram por criar um roteiro que fosse econômico e simples de executar. Eles escolheram filmar na Carolina do Norte, estado natal de Tyler Nilson, aproveitando a rede de conhecidos locais para auxiliar na criação dos elementos necessários para a história. O cenário é uma comunidade pesqueira, onde conhecemos Tyler (Shia LaBeouf), um pescador que perdeu recentemente o irmão, que também era seu melhor amigo, em um acidente de carro.

No entanto, o verdadeiro protagonista é Zack, interpretado por Zack Gottsagen. Zak é um jovem que foge de uma casa de repouso — uma instituição para idosos onde o governo americano o internou por falta de alternativas adequadas para sua condição. Ele parte em busca do sonho de conhecer um ídolo do wrestling, um esporte que conhecemos como luta-livre, onde os lutadores profissionais se transformam em personagens com fantasias elaboradas. Zak deseja se tornar um wrestler também.

Durante sua fuga, Zak encontra Tyler, que está igualmente em fuga por ter se envolvido com as pessoas erradas. Ambos são indivíduos solitários e tristes, cada um em busca de propósito. Tyler, tocado pela determinação de Zak, decide ajudá-lo a realizar seu sonho, e juntos embarcam em uma jornada repleta de aventuras, repleta de humor, doçura e camaradagem. Eles descobrem um no outro o amigo que precisavam.

O elenco também inclui Dakota Johnson, que interpreta uma enfermeira da instituição preocupada com o bem-estar de Zak e que decide procurá-lo após sua fuga.

Existem algumas curiosidades interessantes sobre este filme. Primeiramente, o papel de Tyler inicialmente foi oferecido a Ben Foster, que desistiu no último minuto para ficar perto de sua esposa, Laura Prepon, que havia acabado de dar à luz. Ben Foster é conhecido por seu papel como sequestrador em “Alpha Dog”.

Além disso, Zack Gottsagen fez história ao se tornar a primeira pessoa com síndrome de Down a apresentar um prêmio no Oscar. Em 2020, ele e Shia LaBeouf subiram ao palco juntos para anunciar o vencedor da categoria de Melhor Curta-Metragem.

Por fim, Shia LaBeouf, conhecido por seus problemas legais, foi preso durante as filmagens na Geórgia por estar embriagado em público. O estado tem restrições rigorosas contra o consumo de álcool em áreas públicas e vagar bêbado pelas ruas.

Uma curiosidade adicional é que “O Falcão Manteiga de Amendoim”, no Prime Video, é considerado um “sleeper hit”, termo usado para filmes que alcançam sucesso significativo bem depois de seu lançamento inicial.

O filme se destaca não apenas pela inclusão e representação de pessoas com necessidades especiais, mas também pela narrativa cativante e humana que oferece. A química entre Zack Gottsagen e Shia LaBeouf é palpável, tornando a jornada dos personagens envolvente e emocionalmente ressonante. O filme demonstra que, com paixão e dedicação, é possível criar histórias significativas e inclusivas que desafiam as normas tradicionais de Hollywood.

Filme: O Falcão Manteiga de Amendoim

Direção: Tyler Nilson e Michael Schwartz

Ano: 2019

Gêneros: Aventura/Comédia/Drama

Nota: 9/10