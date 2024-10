Com Josh Hartnett, thriller de suspense mais recente de M. Night Shyamalan acaba de chegar na HBO Max

M. Night Shyamalan é, sem dúvida, um dos cineastas de origem indiana mais conhecidos no cenário internacional. No entanto, chamá-lo de cineasta indiano pode causar certa confusão, já que sua carreira e sua filmografia estão completamente enraizadas no cinema norte-americano. Shyamalan vive e trabalha nos Estados Unidos há décadas, e seus filmes refletem a estética, os temas e o estilo de Hollywood, sem qualquer ligação direta com o cinema indiano.

Seu nome tornou-se sinônimo de suspense e mistério, especialmente após o sucesso monumental de “O Sexto Sentido”, que se consolidou como um ícone da cultura pop. Além disso, obras como “A Vila”, “Corpo Fechado” e “Fragmentado”, embora talvez não tão populares quanto seu maior sucesso, também possuem uma legião de fãs e foram muito comentadas. Contudo, a carreira de Shyamalan não foi livre de controvérsias e tropeços. Ele passou por períodos difíceis, onde algumas produções não agradaram ao público nem à crítica. Um exemplo recente disso é seu último lançamento, “Armadilha”, que gerou reações bastante mistas.

“Armadilha” é estrelado por Josh Hartnett, ator que teve um comeback recente com sua participação em “Black Mirror”, após alguns anos fora dos holofotes. No filme de Shyamalan, Hartnett interpreta Cooper, um bombeiro e pai dedicado à sua filha adolescente, Riley, interpretada por Ariel Donoghue. Cooper é o típico cidadão exemplar, respeitado por sua comunidade e acima de qualquer suspeita. A trama se desenrola quando ele decide levar Riley para assistir a um show de sua cantora pop favorita, Lady Raven (Saleka Shyamalan, filha do diretor na vida real).

Durante o espetáculo, algo começa a incomodar Cooper. Ele percebe que a segurança do evento está excessivamente reforçada e, curioso, pergunta a um vendedor de camisetas sobre o motivo. O vendedor revela que a polícia está em uma operação especial, pois foi informada de que o notório serial killer conhecido como “O Açougueiro” está presente no show. É então que Shyamalan revela um dos principais segredos do filme de maneira direta: Cooper é o próprio Açougueiro.

O restante da trama acompanha a tentativa desesperada de Cooper em escapar do local sem levantar suspeitas e sem revelar sua verdadeira identidade para Riley. O desafio é manter as aparências e evitar que sua filha ou as autoridades descubram que ele é, na verdade, um assassino em série. Ao longo de uma hora, o público é levado a acompanhar as tensas movimentações de Cooper enquanto ele tenta orquestrar sua fuga. Riley, assim como o resto da família, não tem ideia da vida dupla que seu pai leva, e a tensão vai crescendo conforme ele se envolve em situações cada vez mais complicadas.

O final se desenrola com Cooper levando Riley para conhecer Lady Raven, usando o momento como parte de seu plano de fuga. No entanto, o desfecho deixa a desejar em termos de impacto emocional e credibilidade. Embora Shyamalan seja conhecido por suas reviravoltas, aqui ele opta por uma conclusão mais previsível e menos elaborada do que o público poderia esperar. O personagem de Hartnett, por mais que tente se manter calmo, exibe um nervosismo que, em muitos momentos, compromete a verossimilhança da narrativa.

Apesar de “Armadilha” deixar um gancho para uma possível sequência, a recepção negativa tanto do público quanto da crítica torna incerto o futuro da história. O filme não conseguiu resgatar a aura de mistério e surpresa que fez de Shyamalan um nome tão poderoso no início de sua carreira. Embora ele continue a ser um cineasta relevante e respeitado por suas contribuições ao gênero de suspense, “Armadilha” mostra que nem sempre a fórmula que outrora foi um sucesso garante o mesmo efeito em todas as produções.

“Armadilha” acaba sendo um exemplo de como Shyamalan oscila entre acertos brilhantes e deslizes significativos. Ele é um diretor que continua a arriscar e explorar novas histórias, mas que, desta vez, falhou em criar a intensidade e a originalidade que marcaram alguns de seus trabalhos anteriores.

Filme: Armadilha

Direção: M. Night Shyamalan

Ano: 2024

Gênero: Mistério/Crime

Nota: 8