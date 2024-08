Com Josh Hartnett e Bruce Willis, melhor thriller de ação dos últimos 20 anos está no Prime Video

“Xeque-Mate”, um thriller dirigido por Paul McGuigan e escrito por Jason Smilovic, lançado em 2006, é um exemplo de como uma produção pode surpreender com uma narrativa intricada, mesmo utilizando elementos comuns ao gênero. A trama gira em torno de Slevin (Josh Hartnett), um jovem que, após ser assaltado e perder seus documentos, vai ao apartamento de um amigo, Nick Fisher (Sam Jaeger), em busca de abrigo. No entanto, ao chegar lá, ele se depara com a ausência de Nick e, sem saber, é envolvido em uma teia de problemas que não são seus.

A confusão começa quando Slevin, ainda no apartamento de Nick, é abordado por Lindsey (Lucy Liu), a vizinha curiosa, logo antes de ser sequestrado por capangas que o levam até um poderoso bookmaker conhecido como O Chefe (Morgan Freeman). A partir daí, Slevin é confundido com Nick, que deve uma quantia considerável de dinheiro ao Chefe. Para quitar a suposta dívida, Slevin é coagido a aceitar uma proposta: assassinar o filho de um rival do Chefe, conhecido como o Rabino (Ben Kingsley). Essa missão deve ser cumprida em poucos dias, ou Slevin enfrentará consequências fatais.

Como se não bastasse, a situação se complica ainda mais quando Slevin é capturado pelos homens do Rabino, que também o confundem com Nick e exigem dele o pagamento de outra dívida. Agora, em um jogo perigoso de sobrevivência, ele se vê forçado a lidar com dois mafiosos implacáveis, tudo isso enquanto desenvolve um relacionamento com Lindsey e é vigiado pela polícia, que suspeita de suas conexões com o submundo do crime.

A trama de “Xeque-Mate” é repleta de reviravoltas, onde as verdades são sempre questionáveis, e o público é levado a duvidar de tudo e todos. O filme se destaca pelo roteiro afiado de Smilovic, que combina ironia, diálogos ágeis e referências culturais de maneira que mantém o espectador engajado e alerta. Com uma abordagem que lembra os trabalhos de Quentin Tarantino e Guy Ritchie, “Xeque-Mate” utiliza de forma eficiente um orçamento modesto de 27 milhões de dólares, trazendo à tela uma gama de atores consagrados, como Bruce Willis, Morgan Freeman, Ben Kingsley e Lucy Liu, em uma mistura de mistério, ação, comédia e noir.

Além disso, a obra se destaca pela sua estrutura narrativa, onde as sequências mudam rapidamente, exigindo que o espectador mantenha a atenção redobrada para acompanhar o desenvolvimento da história. A montagem ágil e as cenas de ação bem coreografadas contribuem para o ritmo frenético, enquanto o tom irônico do roteiro adiciona uma camada de diversão à experiência.

“Xeque-Mate”, no Prime Video, é uma produção que se destaca não apenas pela sua habilidade em contar uma história envolvente, mas também pela maneira como desafia o espectador a juntar as peças de um quebra-cabeça complexo e sofisticado. É uma raridade que consegue equilibrar perfeitamente o entretenimento inteligente com a tensão de um thriller bem construído.

Filme: Xeque-Mate

Direção: Paul McGuigan

Ano: 2006

Gênero: Ação/Thriller/Policial/Comédia

Nota: 10