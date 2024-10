Indicado a 5 Oscars e ganhador de um, drama que consagrou Kate Winslet está na Netflix

Bernhard Schlink explora em “O Leitor” uma história polêmica sobre relações, memórias e o peso moral das escolhas. Publicado em 1995, o romance se desenrola na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial e gira em torno de Michael Berg, um adolescente de 15 anos, e Hanna, uma mulher de 36 que trabalha como cobradora de trem. O encontro casual entre eles evolui para uma ligação intensa, física e emocional. Michael, em segredo, encontra-se diariamente com Hanna após suas aulas e lhe lê livros, uma atividade que fortalece o vínculo entre eles, especialmente devido ao analfabetismo de Hanna. No entanto, o relacionamento é abruptamente interrompido quando Hanna desaparece sem explicação.

A adaptação cinematográfica de 2008, dirigida por Stephen Daldry, traz à tona a complexidade emocional e ética da história. Com atuações de Kate Winslet, David Kross e Ralph Fiennes, o filme recebeu elogios da crítica, alcançando cinco indicações ao Oscar e premiando Winslet como Melhor Atriz por sua interpretação magistral. O filme se tornou uma referência ao transpor para as telas o dilema entre passado e redenção, reproduzindo a profundidade psicológica do romance original.

Anos após o término do relacionamento, Michael reencontra Hanna em um tribunal, onde ela responde por crimes cometidos durante o período nazista. Agora estudante de direito, Michael a vê entre as acusadas por atrocidades cometidas como guarda da SS, incluindo a morte de prisioneiras judias em um incêndio. A complexidade do julgamento desafia os princípios morais de Michael. O professor dele, interpretado por Bruno Ganz, provoca debates entre os alunos sobre responsabilidade coletiva e individual, evocando o “Vergangenheitsbewältigung”, o processo alemão de lidar com o legado nazista. Para Michael, no entanto, o julgamento traz à tona o peso de sua ligação com Hanna, agora não apenas uma ex-amante, mas uma mulher que participa de um capítulo sombrio da história.

Michael enfrenta um conflito interior único. Ele carrega memórias de Hanna não como um símbolo de opressão, mas como alguém com quem compartilhou um passado. Ao mesmo tempo, ele é confrontado pela moralidade ambígua que Hanna demonstra, em grande parte resultado de sua incapacidade de ler e compreender plenamente a dimensão de suas ações. A tentativa de justificar os atos dela através de seu analfabetismo soa insuficiente para seus colegas, que buscam entender o conceito de culpa e redenção. No entanto, Michael se vê impossibilitado de julgá-la da mesma forma que eles, pois a complexidade do que viveram juntos impede uma condenação simples e objetiva.

Durante o julgamento, Michael percebe que poderia intervir e aliviar a sentença de Hanna revelando seu analfabetismo, o que demonstraria que ela não poderia ter escrito o relatório incriminador. No entanto, ele escolhe permanecer em silêncio. Essa omissão, impulsionada tanto pelo ressentimento quanto pela confusão emocional, o perseguirá ao longo da vida, tornando-se uma ferida moral que jamais cicatriza completamente.

No período em que passa na prisão, Hanna decide aprender a ler e escrever, um processo que simboliza uma nova camada de entendimento para a personagem. Schlink usa a linguagem para expor como a ignorância de Hanna não apenas a isolava socialmente, mas também a distanciava moralmente da plena compreensão dos atos que cometeu. Ao reconhecer, enfim, a gravidade das escolhas de seu passado, Hanna não apenas se vê julgada pela justiça, mas também por sua própria consciência, que agora compreende o peso de suas ações.

“O Leitor” levanta questões inquietantes sobre a natureza da culpa, o impacto das escolhas e a busca por redenção. A adaptação de Daldry, disponível na Netflix, honra a intensidade do romance, capturando o choque entre passado e presente e o legado indelével das decisões pessoais.

Filme: O Leitor

Direção: Stephen Daldry

Ano: 2008

Gênero: Drama/Romance/Mistério

Nota: 9