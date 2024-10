Thriller investigativo perfeito para amantes de true crime, na Netflix

“Gaiola Mental” é um thriller investigativo que, apesar de recorrer a elementos conhecidos do gênero, consegue manter o interesse com sua narrativa envolvente, embora superficial. Com uma premissa familiar — uma detetive buscando a ajuda de um assassino em série para capturar outro criminoso — o filme se apoia em um formato eficiente, mas não se aventura em novas profundidades. Claramente inspirado por obras como “O Silêncio dos Inocentes”, a história oferece momentos de entretenimento, mas fica aquém em termos de originalidade e desenvolvimento de personagens.

A trama acompanha Mary (Melissa Roxburgh), uma investigadora da polícia encarregada de resolver uma série de assassinatos brutais. As vítimas, prostitutas, são mortas por um criminoso que as transforma em macabras representações angelicais. O modus operandi remete diretamente a “O Artista” (John Malkovich), um notório serial killer já capturado, que ornamentava suas cenas de crime de maneira semelhante, incluindo objetos pessoais das vítimas, seguindo um ritual fúnebre antigo. Agora, um novo assassino está recriando seus métodos, levantando a hipótese de ser um imitador.

Mary é desenhada como uma figura impassível, que lida com o caso sem grandes dilemas morais ou pessoais. Isso cria uma personagem aparentemente forte, mas que carece de profundidade emocional, o que pode prejudicar a conexão do público com sua jornada. O filme falha em apresentar fragilidades ou conflitos internos, tornando-a unidimensional, o que se distancia da complexidade humana. Em um thriller psicológico, esse aspecto é essencial para envolver o espectador, que busca não só resolver o mistério, mas também entender as motivações e os traumas dos envolvidos.

Enquanto isso, o parceiro de Mary, Jake (Martin Lawrence), é apresentado como o oposto da protagonista. Ele carrega o fardo emocional do caso, visivelmente marcado por seu envolvimento anterior com “O Artista”. Contudo, o roteiro faz um desserviço ao ator, forçando diálogos e situações que limitam sua capacidade de entregar uma performance autêntica. Embora Lawrence demonstre talento, o texto não oferece a profundidade necessária para explorar seu tormento de forma convincente, fazendo com que o personagem se torne quase uma caricatura de um detetive atormentado.

John Malkovich, por sua vez, aparece em um papel que oscila entre o sério e o satírico. Sua interpretação de “O Artista” gera dúvidas sobre a intenção do filme em relação ao personagem, dificultando que o público leve sua atuação a sério. Embora seja um ator consagrado, aqui, Malkovich parece desconfortável no papel, o que pode ser reflexo da inconstância do roteiro em definir o tom do filme.

O maior problema de “Gaiola Mental” reside justamente no texto, que opta por caminhos fáceis e previsíveis, evitando explorar nuances mais complexas do crime, da moralidade ou da psique dos personagens. A falta de profundidade impede que o longa alcance seu potencial completo. Não há um questionamento sobre as implicações éticas de usar um serial killer para capturar outro, nem sobre as cicatrizes emocionais que isso pode causar nos protagonistas.

Ainda assim, apesar dessas limitações, “Gaiola Mental” não deixa de ser uma opção de entretenimento válida. O filme cumpre sua função de divertir e não se alonga demais, evitando o desgaste comum em tramas policiais excessivamente intrincadas. Para o público que busca algo leve, sem grandes pretensões, o longa pode proporcionar momentos de distração. Contudo, para os fãs do gênero que esperam algo mais substancial, o filme dificilmente ficará marcado como uma experiência memorável.

Filme: Gaiola Mental

Direção: Mauro Borrelli

Ano: 2022

Gênero: Drama/Suspense/Policial

Nota: 8/10